Kultúra

Koronavírus - A nagy színházi díjátadó gálák is elmaradnak

Elmaradnak a nagy színházi díjátadó gálák: a londoni Laurence Olivier-díjakat áprilisban, a Broadway Tony-díjait júniusban osztották volna ki, de a koronavírus-járvány miatt egyelőre lefújták a ceremóniákat a szervezők. 2020.03.27 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Amerikai Színházi Szövetség szerdán jelentette be, hogy meghatározatlan időre elhalasztotta a Tony-díj 74. díjátadó gáláját, amelyet eredetileg június 7-én rendeztek volna meg a New York-i Radio City Music Hall-ban.



A Broadway március 12-én zárta be kapuit a koronavírus-járvány miatt. A színházak producerei akkor április 12-ig akartak zárva tartani, ám egyelőre úgy tűnik, hogy New Yorkban az új koronavírus terjedése miatt ezt az optimista becslést felül kell majd bírálniuk.



Az Amerikai Színházi Szövetség közleményében kiemelte, hogy a Broadway közösségének, a színészeknek, alkotóknak és a közönségnek az egészsége mindennél fontosabb számukra, és akkor tűzik majd ki a Tony-gála új időpontját, ha a színházak is újra kinyitottak már a New York-i színházi negyedben.



Az angol színházak legfontosabb elismerésének, a Laurence Olivier-díjaknak az átadását is elhalasztották Londonban. Az április 5-re kitűzött ceremóniát elnapoló Londoni Színházi Társaság (SOLT) a múlt héten azt ígérte, hogy hamarosan bejelentik, milyen alternatívát találnak ki a díjátadó megrendezésére.