Gyász

Elhunyt Lucia Bose, az olasz neorealizmus ünnepelt filmcsillaga

Elhunyt 89 éves korában Spanyolországban Lucia Bose, az olasz neorealizmus ünnepelt filmcsillaga, aki Michelangelo Antonionival és Federico Fellinivel is forgatott. 2020.03.24 12:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A színésznő halálhírét a fia, Miguel Bose spanyol énekes jelentette be a Twitteren. Az olasz lapok szerint Bose a spanyol Segovia tartománybeli Brievában hunyt el hétfőn, és halálát tüdőgyulladás okozta - számolt be róla a Deadline.com kedden.



A Milánóból származó Boséra azt követően figyelt fel a világ, hogy 16 évesen, 1947-ben szépségkirálynőnek választották Olaszországban. Filmes pályafutása az olasz neorealista rendezőkkel kezdődött. 1950-ban dolgozott együtt először Antonionival az Egy szerelem története című filmen, majd 1953-ban a Hölgy kaméliák nélkül című drámát is vele forgatta. Szerepelt 1956-ban Luis Bunuel Hajnalodik című filmjében, Fellinivel pedig 1969-ben a Fellini-Satyricont forgatta.



1956-ban házasodott össze Luis Miguel Dominguínnal, a híres spanyol torreádorral. Egy időre abbahagyta a filmezést, és családjának, három gyermekének szentelte életét. A hatvanas években azonban visszatért a filmvászonra. Férjétől 1967-ben vált el.



Pályafutása során több tucatnyi filmben játszott, utolsó filmjét, a One More Time című drámát 2013-ban mutatták be.