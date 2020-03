Kultúra

Elindult Debrecen új kulturális Facebook-oldala

Az új oldal célja, hogy egyrészt Debrecen lakosai körében erősítse a kultúra összetartó erejét, másrészt, hogy még szorosabbra fűzze a szálakat a határokon inneni és túli közösségekkel a virtuális térben is. 2020.03.22

Elindult a debreceni önkormányzat kulturális intézményeinek közösségi média-aktivitását összefogó és támogató Facebook-oldal, a DekulT - közölte a városháza sajtószolgálata szombaton az MTI-vel.



Közleményük emlékeztet rá: száz éve annak, hogy a trianoni békediktátum szétszakította a történelmi Magyarországot. Debrecen földrajzi helyzete és kulturális életének gazdagsága azonban lehetővé teszi, hogy intenzíven ápolja a kapcsolatot a hozzánk közeli, határon túli magyar településekkel.



A DekulT egyrészt Debrecenhez kötődő tartalmakat fog közölni, azon célból is, hogy még láthatóbbá tegye a város gazdag kulturális életét, másrészt kulturális közösségi aktivitásokat igyekszik generálni és koordinálni.



A közlemény kitér arra, hogy az utóbbi napokban a Magyarországon kihirdetett koronavírus-veszélyhelyzet is indokolja az online kulturális aktivitásokat, hiszen az emberek egészségének megőrzése érdekében Debrecen kulturális intézményei határozatlan ideig nem látogathatók.



"A kultúra is sokat tehet azért, hogy együtt átvészeljük ezeket a heteket, ezért a DekulT igyekszik hozzájárulni a távoktatáshoz csakúgy, mint a szabadidő eltöltéséhez. Facebook-oldalunk ebben segíti a debrecenieket és a Debrecenhez kötődő sok-sok magyar települést" - olvasható a közleményben. A DekulT Facebook-oldal mindenki számára elérhető a https://www.facebook.com/dekult.nemzeti.osszetartozas/ linken keresztül.



A DekulT Facebook-oldalon Debrecennel és a régióval kapcsolatos képeket, videókat, írásokat tesznek közzé, emellett várják a város, valamint a határon inneni és túli települések lakosságának aktivitását a témához szorosan kapcsolódó tartalmak megosztásával - zárul a debreceni városháza közleménye.