Koronavírus

Diákmellékleteivel segíti a távoktatást a Tiszatáj folyóirat

A teljes magyar irodalomtörténetet átfogó Diákmellékleteivel segíti a távoktatást honlapján a leghosszabb ideje folyamatosan megjelenő szépirodalmi folyóirat, a Tiszatáj. 2020.03.21 08:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szerkesztőség közleménye szerint a Tiszatáj 1992. októberi számában közölt először Diákmellékletet: a szerkesztőség Levendel Júlia József Attiláról szóló írásával indította útjára az azóta is nagy sikerrel futó rovatát. Az elmúlt évtizedekben a hazai irodalomtudomány és szépirodalom legjobbjai által jegyzett Diákmellékletek szinte egy teljes magyar irodalomtörténet fejezeteivé álltak össze: a magyar nyelvű irodalmiság kezdeteitől egészen a napjainkban zajló irodalmi jelenségekig megannyi mű, szerző és irányzat értelmezése jelent meg a korábban a laptól elkülönülve nyomtatott, egy ideje az aktuális lapszám végén olvasható, de folyamatosan az online térben is megjelenő Diákmelléklet-oldalakon.



Az írásokban a hazai irodalomtörténeti kutatások legfrissebb eredményeit mutatják be a tudományos közösségek nyelvezetét jellemző bennfentesség, bonyolultság fordulatait mellőzve. A rovat célközönségét, évtizedek óta, változatlanul, a tantárgyi anyagát megújítva, új élményekkel átadni kívánó pedagógusok és a tankönyvi megalapozáson túli információkra, meglátásokra kíváncsi felső tagozatos és középiskolai diákok alkotják, de természetesen az írások iránt érdeklődők "tábora" magába foglalja az egyetemi közösségek tagjait és az olvasók lehető legszélesebb és legvegyesebb összetételű csoportját.



A folyóirat a távoktatást segítve ezeket az írásokat a korábbinál könnyebben kereshető formában teszi elérhetővé honlapján. A névmutató segítségével mind a 173 eddig megjelent írás olvasható és beilleszthető a következő hetek, hónapok váratlan szükséghelyzetre reagáló, de a megújulás és nyitottság lehetőségeit is magukba foglaló tanmeneteibe - áll a közleményben.