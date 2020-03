Járvány

Koronavírus - A legnagyobb múzeumokat bezárták a spanyol fővárosban

A központi járványügyi intézkedéssekkel összhangban a spanyol fővárosban csütörtöktől bezártak a legnagyobb múzeumok és több színház is, hogy így csökkentsék a koronavírus-fertőzés terjedését. 2020.03.12 22:30 MTI

Miután a spanyol kormány elrendelte az ezer főnél nagyobb, zárt helyen megtartott tömegrendezvények felfüggesztését, a kulturális tárca úgy döntött: átmenetileg bezárja a felügyelete alá tartozó múzeumokat, színházakat, koncerttermeket és egyéb, látogatható műemlékeket.



A döntés olyan turistalátványosságnak számító intézményeket érint, mint például az El Prado, a Thyssen-Bornemisza és a Zsófia királyné Múzeum, a királyi palota, illetve az El Escorial.



Barcelonában korlátozzák a Sagrada Familia bazilika látogatóinak számát, egyszerre csak ezren tartózkodhatnak az épületben.



A Valenciában március elseje óta zajló, hagyományos téltemető Fallas ünnepséget is felfüggesztették, és az elmaradt programokat várhatóan július közepén tartják meg.



A spanyol moziszövetség tájékoztatása szerint a filmszínházak nem zárnak be, de kevesebb előadást tartanak és kisebb közönség előtt, ügyelve, hogy biztonságos távolságot tartsanak a nézők között.



Az intézkedés a madridi tartomány mellett vonatkozik La Rioja tartományra és a baszkföldi Ávala megyére is. Ezek azok a területek, ahol fokozott a ragály terjedése.



A dél-európai országban eddig több mint 2200 koronavírus-fertőzést regisztráltak. 55-en meghaltak, 183-an meggyógyultak a betegségből.