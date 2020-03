Programajánló

BTF - Budapest Art Week áprilisban száznál is több kiállítással

Minden eddiginél több helyszínen 104 kiállítással és 108 programmal várja a képzőművészet iránt érdeklődőket az 5. Budapest Art Week (BAW), amelyet a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) részeként rendeznek meg április 14. és 19. között. 2020.03.12 01:30 MTI

A Budapest Art Week a BTF fontos eleme, hiszen az ilyen eseménysorozatok segítenek a leghatékonyabban a fiatalabb korosztályok megszólításában - mondta el Faix Csaba, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője a Budapest Art Week szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Bérczi Linda, a BAW vezetője emlékeztetett arra, hogy idén minden korábbinál több, 75 helyszín készül kiállításokkal és programokkal.



Az APA Galéria például Csiszér Zsuzsi kiállításának ad otthont, a Várfok Galéria Mulasics László képeit mutatja be, a Deák Erika Galéria Barabás Zsófi munkáiból rendez tárlatot, a TOBE Gallery Jean-Francois Lepage képeit állítja ki, az acb Galériában pedig mások mellett Pinczehelyi Sándor munkáival találkozhatnak a látogatók.



Nagy múzeumok is csatlakoztak a Budapest Art Weekhez: a Magyar Nemzeti Galériában például a Tate Britain preraffaelita remekműveiből nyílik kiállítás, a Ludwig Múzeum Slow Life című tárlata társadalmi kérdéseket is feszeget, a Mai Manó Ház pedig Coco Chanel és Marilyn Monroe emlékét idézi meg.



Bérczi Linda kiemelte a BAW központi kiállítását, amely az Ybl Budai Kreatív Házban Ádám Zsófia, Konok Tamás, Martinkó Márk, Mátrai Erik, Ravasz András, Szigetvári Andrea, Szirmay Zsanett és Szűcs Attila zenéhez, hangokhoz kapcsolódó munkáiból válogat Jól hangzik! címmel.



Szász Sándor festőművész, a Budapest Art Factory non-profit műteremház és kiállítótér főszervezője hozzátette: az idei Nyitott Műtermek napon, április 19-én Kucsora Márta, Szász Sándor, Juhász Dóra, Juraj Florek (Szlovákia), Betsy Melchers (USA), Michael Pettet (Nagy-Briannia), Anthony Vasques (USA) és Silja Yvette (Németország) várja a látogatókat a Budapest Art Factoryben.



Szinte minden helyszínen tartanak tárlatvezetéseket, gyakran a művész részvételével, de a fesztivál során lesznek workshopok, műteremlátogatások, és tizenhárom különböző galériatúrát, valamint két vezetett köztéri sétát is hirdetnek.



Az Art+Cinema a BAW hat napja alatt minden este képzőművészethez kötődő filmeket vetít, a Liszt Ferenc Kamarazenekar pedig több helyszínen jelentkezik minikoncerttel.



A Budapest Art Week eseményein napi vagy heti karszalag megvásárlásával lehet részt venni - közölte a fesztivál vezetője.



Bérczi Linda az MTI kérdésére elmondta: noha a BAW eseményeinek többnyire kisebb galériák, kiállítóhelyek adnak otthont, tudatában vannak a koronavírus jelentette veszélynek és a fővárossal egyeztetve vészforgatókönyvet is készítenek, hiszen a szervezők számára a látogatók biztonsága a legfontosabb.



Az eseménysorozat teljes programja a https://www.bpartweek.hu/hu honlapon érhető el.