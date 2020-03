Kultúra

Új Drakula-film készül

Új filmet forgatnak Hollywoodban a Drakulából, az új feldolgozásban a történeten lesz a hangsúly - értesült a The Hollywood Reporter.



A lap szerint a Universal filmstúdió A múmia 2017-es vegyes fogadtatása után ismét klasszikus sikereihez fordul vissza. Ezúttal azonban különálló filmekben gondolkodik, és a költségvetést is meghúzza. Az ebbe a koncepcióba illeszkedő Drakula-film producere Matt Manfredi, rendezője Karyn Kusama lesz, a forgatókönyvet pedig Phil Hay írja.



A vámpírfilm technikailag nem a Universal produkciója, és az sem kizárt, hogy végül egy másik stúdióban forgatják, mivel a Drakula már nem jogdíjas, de a lap szerint azért nehezen elképzelhető, hogy a Universal kiengedné a kezéből a legendás szörnyet.



Matt Manfredi és Hay már egy sor filmen együtt dolgozott Kusamával, köztük A meghívás (2015) című horroron és a Pusztító (2018) című akciófilmen.



A Drakulát a történet felől akarják izgalmassá tenni a közönség számára, nem sztárszereposztásban gondolkodnak, mivel ez a Tom Cruise-zal forgatott A múmiánál nem vált be. Kusama jól ismeri a horror műfajt, ő rendezte az Ördög bújt beléd című kultfilmet, és az HBO számára is több epizódot A kívülálló című sorozatból, amely Stephen King regényéből készült.