Magyarországon koncertezik Németh Ferenc dzsesszdobos

Bár a koronavírus miatt olaszországi koncertkörútját elhalasztani kényszerül, Magyarországon különféle formációkban több alkalommal is színpadra lép Németh Ferenc, a 20 éve New Yorkban élő dzsesszdobos. 2020.03.07

A zenész március 10-én a László Attila It's ALready That koncertjének lesz sztárvendége a Müpában, március 13-án a Márványteremben a Ferenc Nemeth Trióval, március 14-én a keszthelyi Balaton Színházban szintén saját formációjával lép színpadra. Mindkét estén Pietro Tonolóval (szaxofon) és Tzumo Árpáddal (zongora) muzsikál a koncertre látogatóknak - közölték a szervezők az MTI-vel.



Különleges élményben lesz része, aki a koncertek valamelyikén részt vesz, hiszen Németh Ferenc rendszerint elővesz egy klasszikus dzsessz sztenderdet vagy egy régi népdalt, újraképzeli, új ötleteket és hangzásokat ad hozzá, így válik zenéje egészen egyedi hangzásvilágúvá - olvasható az ajánlóban.