A fiatalok látásmódjához igazítva mutatják be a Bánk bánt

A mai fiatalok látásmódjához igazítva mutatják be a Bánk bánt a TRIP hajón: A Bánk bán per március 9-től látható Magács László rendezésében a NézőKépző ifjúsági programsorozat keretében.

A Katona József drámáján alapuló előadásban Baki Dániel, Dékány Barnabás, Georgita Máté Dezső és Móga Piroska játszik, írója Fabacsovics Lili.



A különleges előadás a csaknem tízéves múltra visszatekintő NézőKépző ifjúsági programsorozat keretében valósul meg - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az alkotók egy bírósági tárgyalás keretében jelenítik meg a Bánk bán szereplőit, a nézők megismerkedhetnek a dráma alakjainak indítékaival, majd az előadást követően egy bírósági tárgyalás esküdtjeiként saját maguk is véleményezhetik az elhangzottakat, sőt ítéletet is hozhatnak.



"A fiatalok ilyen szintű bevonása érthetővé és átélhetővé teszi a drámát, az alkotók pedig fontosnak tartják, hogy közelebb hozzák a középiskolás korosztály tagjaihoz a Bánk bánt, megértessék velük, miben rejlik ennek az archaikus nyelvezetű klasszikus drámának az ereje" - áll a közleményben.



Az alkotók arra vállalkoznak, hogy négy színész segítségével közérthetően, jól követhetően fejtsék ki a történetszálakat, megismertessék a közönséggel a szereplők motivációit, miközben Katona József eredeti szövegét alapul véve hoznak létre egy előadást - írják az ismertetőben.



A Bánk bán per nem csupán a drámát helyezi érthető környezetbe, hanem segítségével belekóstolhatnak a diákok abba is, milyen a törvénykezés világa, majd az előadás második részében egy szakember vezetésével esküdként dönthetnek arról, bűnös-e Bánk bán vagy sem. A nézők a közös ítélethozatallal nyithatnak utat a darab további elemzése felé.