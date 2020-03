Kultúra

Elindult a könyvtárak.hu weboldal

Weboldalt hozott létre az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). A konyvtarak.hu egy olyan felület, amelyen mindenki értékes és folyamatosan frissülő információkat talál az ország könyvtárainak programjairól, helyben igénybe vehető, illetve online szolgáltatásairól. 2020.03.07 01:30 MTI

Békésiné Bognár Noémi kutató könyvtáros, az OSZK Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában elmondta: az új portálon a könyvtárak különböző szolgáltatásai mellett megtalálhatók az ország különböző pontjain működő könyvtárak által szervezett események, programok is. Mint mondta, ma már nemcsak kölcsönözni lehet a könyvtárakban, sokszínű a kínálat, változatos szolgáltatásokkal, egyebek mellett tanulássegítő- és élményprogramokkal is várják a látogatókat.



A weboldalon igénybe vehető az OSZK által üzemeltetett Kérdezd a könyvtárost! szolgáltatás is - tette hozzá.



Nagy Andor kutató könyvtáros, az OSZK Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa elmondta: tavaly több mint 110 ezer könyvtári eseményen több mint 4 millió látogató vett részt.



Nagy Andor szerint ebből is látszik, hogy van igény a könyvtárak által szervezett programokra. Mint hozzátette, ezen a felületen bárki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő programot.



Kitért arra, hogy több újszerű szolgáltatást is nyújt a honlap, ilyen például a gyermekirodalmi adatbázis, amelybe gyermekkönyvtárosok válogatják be az új és minőségi gyermekkönyveket.



Mint mondta, a könyvtárak.hu új felületet kínál a már évek óta nagy tömegeket megmozgató Veszíts el egy könyvet! játéknak, emellett érdekes híreket is közzétesznek a nagyközönség számára.



Ismertetése szerint az oldal az oktatásban jól használható digitális tartalmak gyűjteményét is tartalmazza. Ez az adatbázis a könyvtárakkal együttműködve épül és a könyvtárak által fejlesztett és létrehozott tematikus gyűjteményeket, digitális könyvtárakat és virtuális kiállításokat fogja össze.