Kultúra

Háromszoros áron kelt el egy értékes filmplakátgyűjtemény Angliában

A becsült ár háromszorosáért, 165 ezer fontért (64 millió forintért) kelt el a Bradford-gyűjteményként emlegetett eredeti film- és cirkuszi plakátgyűjtemény a hétvégén az angliai Surrey-ben. 2020.03.04 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A posztereket a bradfordi székhelyű W. E. Berry Ltd. gyártotta a Disney, a Rank, a Universal, a Columbia Pictures, a Paramount és az Ealing filmstúdiók számára az 1920-as évektől. A gyűjtemény értékét előztesen 55 ezer fontra (21 millió forintra) tették.



A BBC News szerint az árverésen a Fekete lagúna 1954-ben készült plakátját 22 ezer fontért (8,5 millió forintért) vásárolták meg a becsült 2-4000 font helyett. A Betörő az albérlőm (1955) plakátját pedig a becsült ár ötszöröséért, 8 ezer fontért (3,1 millió forintért) vitték el.



Alfred Hitchcock 1937-es Fiatal és ártatlan című thrillerének poszteréért tízszeres árat, 4400 fontot (1,7 millió forintot) fizetett egy vásárló.



Az Ewbank's Aukciósház közleménye szerint a vásárlók között film- és cirkuszrajongók, múzeumok és gyűjtők is voltak. Mint írták: a kézzel festett plakátritkaságok egyedi tervezésük miatt képviseltek különleges értéket a vásárlók számára.



A bradfordi céget 1888-ban alapították, de filmplakátokat csak az 1920-as évektől terveztek, amikor W. E. Berry kapcsolatba került a Paramount filmstúdióval.



A cég készítette A tíz parancsolat (1923), a Twist Oliver (1948), a Folytassa a Khyber-szorosban (1968), a Csillagok háborúja (1977) és a Flash Gordon (1980) filmplakátjait. De a Bertram Cirkusz posztereit és vasúttársaságok plakátjait is ők tervezték.



A vállalatot, amely egykor Anglia három vezető nyomdai cége közé tartozott, pénzügyi veszteségei miatt 2004-ben zárták be.