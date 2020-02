Botrány

César-díj - Roman Polanski, a legtöbb jelölést kapott film rendezője nem megy el a díjátadóra

Nem megy el a 45. César-díjak átadójára péntek este Roman Polanski, jóllehet J'accuse (Vádolom) című filmje kapta a legtöbb jelölést.



A nemi erőszak miatt az Egyesült Államok által negyven éve körözött lengyel-francia rendező maga jelentette be a távolmaradását az után, hogy feminista szervezetek a személye elleni tiltakozó megmozdulást szerveznek a ceremónia helyszínén.



Napok óta kérdezik tőlem, hogy megyek, vagy nem megyek a César-díjkiosztóra. Az én kérdésem viszont inkább a következő: mehetnék-e? - mondta csütörtökön az AFP francia hírügynökségnek a rendező. Az est forgatókönyve előre ismert. Aktivisták már most nyilvános lincseléssel fenyegetnek. Egyesek demonstrációkat jelentettek be. Mindez sokkal inkább szimpóziumnak, mint a legtehetségesebbek kitüntetésének szentelt moziünnepnek ígérkezik - tette hozzá.



Roman Polanski elmondta, hogy legfontosabb számára a családja, a felesége és gyerekei megóvása, akik inzultusoknak vannak kitéve.



Sajnálattal hoztam meg azt a döntést, hogy nem konfrontálódom az önjelölt véleménybírósággal, amely lábbal taposná a jogállamiság elveit azért, hogy ismételten az irracionalitás győzedelmeskedjen - fogalmazott a 86 éves filmrendező.



A legjelentősebb francia filmes elismerés díjkiosztó ünnepsége minden szempontból feszültnek ígérkezik péntek este.



Két héttel ezelőtt kollektívan lemondott a César-díjakat jelölő francia filmakadémia teljes vezetősége, mert több mint négyszáz francia filmes szakember, rendezők és színészek tiltakoztak a jelölések átláthatatlansága miatt.



A tiltakozók szerint az akadémiát eluralták a működési zavarok, a számlák átláthatatlansága, a bebetonozott státuszok és az urambátyám működés. A művészek azt is kifogásolták, hogy a tagoknak semmilyen beleszólásuk nincs sem a szervezet működésébe, sem a César-díjak átadásának menetébe.

Az 1975-ben Georges Cravenne újságíró, producer által alapított és 2003 óta Alain Terzian producer által vezetett francia filmakadémia hosszú ideje mély válságon megy keresztül. A testületnek mintegy 4700 tagja van, de a lista nem nyilvános. A jelöléshez öt éven belül három nagyjátékfilmben való közreműködés és két pártfogó támogatása szükséges.



Az akadémia élén álló 47 tagú testületnek Oscar-díjas filmesek, a korábbi akadémiai elnökök, valamint meghívott filmes szakemberek a tagjai. Köztük van Roman Polanski is, akinek J'accuse (Vádolom) című filmje kapta a legtöbb jelölést az idei César-díjra, ami heves vitát váltott ki a közéletben. A nemi erőszak miatt az Egyesült Államok által 40 éve körözött, ezért a világban csak korlátozott mozgásszabadságot élvező lengyel-francia rendező filmjét 12 kategóriában, köztük a legjobb film és a legjobb rendező kategóriájában jelölték a francia Oscarra.



A díjkiosztó azért is feszültnek ígérkezik, mert a második legtöbb, összesen tíz jelölést kapott Portré a lángoló fiatal lányról című film főszerepét alakító Adele Haenel volt az első francia színésznő, aki a szexuális botrányok nyomán tavaly novemberben néven nevezte az állítólagos zaklatóját, Christophe Ruggia francia filmrendezőt, akit a színésznő azzal vádol, hogy 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan.



Az interjú óriási visszhangot váltott ki a francia közéletben és elsősorban a filmes világban, Ruggia ellen azóta ügyészi eljárás indult, Polanskit pedig újabb nők vádolták meg azzal, hogy több mint negyven évvel ezelőtt megerőszakolta őket.



A legjobb női színésznő kategóriában jelölt Adele Haenel szerint egyébként a francia-lengyel filmrendező díjazása az áldozatok szemen köpése lenne, feminista szervezetek pedig a díjkiosztó helyszínéül szolgáló Salle Pleyel előtt szerveznek demonstrációt a gálaeset idején. A tiltakozások egyébként már megkezdődtek: szerdára virradó éjjel a Salle Pleyel előtt és a francia filmakadémia irodájánál plakátok jelentek meg, amelyeken feministák a díjkiosztó lemondását követelik.