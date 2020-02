Filmajánló

Nem Steven Spielberg rendezi az Indiana Jones ötödik részét

Nem Steven Spielberg rendezi meg az Indiana Jones 5. részét. A Variety.com értesülése szerint James Mangold veszi át a helyét.



Az Indiana Jones-sorozat 39 éves történetében Spielberg először engedi át a rendezést egy kollégájának. A széria első epizódja, Az elveszett frigyláda fosztogatói 1981-ben aratott sikert és gyűjtött be négy Oscar-díjat.



A hollywoodi szaklap szerint Mangolddal, aki legutóbb Az aszfalt királyai című filmet rendezte, már hamarosan meg is kötik a szerződést az Indiana Jones 5. rendezéséről. Spielberg pedig producerként támogatja a film elkészítését.



Spielberg állítólag maga döntött arról, hogy nem rendezi meg az Indiana Jones 5-öt, mivel úgy érezte, hogy egy új rendező új nézőpontból képes megfogni a történetet, és esetleg a fiatalabb generációkat is jobban meg tudja szólítani.



Harrison Ford, Indy megszemélyesítőjeként azonban továbbra is marad a film kulcsfigurája. A 77 éves színész, aki a tudós kalandort játssza, az utóbbi hetekben többször nyilatkozott a készülő filmről.



A Disney filmstúdió 2016-ban közölte először, hogy lesz újabb folytatása az Indiana Jones-kalandoknak. Akkor még arról írtak, hogy Spielberg rendezi, Ford játssza a főszerepet, és 2019 nyarán mutatják be. Aztán egy évvel elhalasztották a premiert, majd még egy évvel későbbre, 2021-re tolták el. Az Indy-filmek forgatókönyvírója, David Koepp közben otthagyta a produkciót, és helyét Jonathan Kasdan vette át.



A Variety szerint valószínűsíthető, hogy az új rendezővel a produkció újabb késedelmet szenved és csak 2021 után mutatják majd be.



Spielberg máris sűrű évet tudhat maga mögött: jelenleg a West Side Story című musicalfilm utómunkáin dolgozik, amelyet december 18-án mutat be a 20th Century Stúdió.



Az utolsó Indy-film az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága 2008-ban került a mozikba, és globális kasszasiker lett, világszerte több mint 790 millió dollárért (243 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők.