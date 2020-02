Gyász

Őze Áron: több generáció köszönheti a lelkét Csukás Istvánnak

Több generáció köszönheti a lelkét Csukás Istvánnak - emlékezett a hétfőn elhunyt alkotóra Őze Áron, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Az igazgató elmondta, hogy Csukás Istvánnál a kezdő- és a végpontot is a gyerekek őszintesége, lelkivilága és szeretete jelentette. Ő maga is olyan volt, mint egy hatalmas gyermek - fogalmazott Őze Áron.



Kiemelte, hogy Csukás István költőnek indult, gyönyörű versei vannak, az anyaköltészete páratlan a világon. Akkor kezdett el a gyerekeknek írni, amikor a Móra Kiadóhoz került - emlékeztetett.



A 2014-ben alapított Csukás István-díjról elmondta, hogy a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom fellendítése és az összefogás érdekében hozta létre. Ennek lett névadója, valamint az alapítvány kuratóriumának elnöke Csukás István. Őze Áron kitért arra is, hogy minden évben kiírnak egy pályázatot, ami a színházi területre vonatkoztatva kifejezetten a kortárs íróknak szól.

Kapcsolódó írások: Elhunyt Csukás István