Filmajánló

Elkészül a Jóbarátok egy külön epizódja a régi sztárokkal

Egy epizód erejéig újra összeáll a Jóbarátok régi sztárszereposztása. A 15 éve befejeződött népszerű sorozat új részét a májusban induló HBO Max streamingszolgáltató rendelte meg.



A BBC News cikke szerint a készülő epizódban Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer is szerepelni fog.



Perry az Instagramon erősített meg a hírt: egy fotót posztolt a szereplőkről az 1990-es évekből, és azt írta alá, hogy "Megtörténik".



A Jóbarátok 1994 és 2004 között futott a televízióban. Az utolsó adást az Egyesült Államokban 52,5 millió néző látta.



A széria azóta a Netflixen is látható, és így tovább nőtt a rajongótábora. 2018-ban Amerikában a Netflix második legnépszerűbb sorozata volt a Jóbarátok, Nagy-Britanniában pedig a lista élén állt a streamingszolgáltatónál.



Tavaly ősszel röppentek fel a pletykák arról, hogy a sztárcsapat újra összeáll. A híreket Aniston instagramos fotója is megerősítette, amelyen együtt szerepeltek a Jóbarátok színészei.



Az HBO Max 425 millió dollárért (132 milliárd forintért) vásárolta meg a széria régi évadait. A csatorna tartalomigazgatója, Kevin Reilly elmondta, hogy a régi sorozat mellé egy új epizódot is készítenek az ismert szereplőkkel. Azt is elárulta, hogy az új rész abban a szellemben készül, mint a régiek: "a barátok - és a közönség - valós időben jön össze".



A variety.com szerint a különleges epizódban való részvételért minden sztár 2,5 millió dollárt (776 millió forintot) kap.



Az új epizód hírét a közösségi médián nagy lelkesedéssel fogadták a rajongók.