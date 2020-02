Kultúra

Házhoz megy a Zenede: könnyűzenei turné Erdélyben is

A Nemzeti Kulturális Alap és az emberi erőforrások minisztere támogatásával megvalósuló koncert- és előadás-sorozat a rock külföldi és hazai megteremtőit mutatja be. 2020.02.23 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenkét erdélyi településre jut el márciusban a Házhoz megy a Zenede - Rocklegendák program. A Nemzeti Kulturális Alap és az emberi erőforrások minisztere támogatásával megvalósuló koncert- és előadás-sorozat a rock külföldi és hazai megteremtőit mutatja be.



A kilenc éve tartó turnét eddig 25 ezer gyerek láthatta, a zenei misszió új programját tavaly januárban indították, ezen 4500 általános és középiskolás tanuló vett részt - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Házhoz megy a Zenede az elmúlt években a 20. század könnyűzenéjének fejlődését mutatta be a blues, a szving, a beat, a soul, a rock és a popzenei stílus érintésével. Az idei év első öt hónapjában újabb huszonkét településen ötven előadást tartanak. A közlemény kitér arra, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelt támogatásban részesítette a Házhoz megy a Zenede - Rocklegendák oktatási program határon túli magyar lakta településeken megvalósuló 2020-as előadássorozatát és a turné az NKA segítségével Magyarországon is folytatódik.



A turné idén Szikszón indult január 20-án és február 24-én Biharkeresztesen látható. Márciusban tizenkét erdélyi településen harminc előadást tartanak: 2-án Nagyváradon, 3-án Székelyhídon, 4-én Szatmárnémetiben, 5-én Kolozsváron, 6-án Marosvásárhelyen, 7-én Szamosújváron, 9-én Kézdivásárhelyen, 10-én Baróton és Kovásznán, 11-én Sepsiszentgyörgyön, 12-én Csíkszeredán, 14-én pedig Lövétén.



A szervezők várják a vajdasági, felvidéki és kárpátaljai művelődési házak és iskolák jelentkezését is, hogy hozzájuk is eljusson a rendhagyó énekóra.



Bordás József dobos, a zenei misszió vezetője kiemelte: a cél a felnövekvő generáció számára ablakot nyitni a zene sokszínűségére és ösztönözni a gyermekeket a hangszeren tanulásra az élőzene és a playback-mentes muzsikálás reményében.



A Zenede II. tematikus sorozat a rockzene hazai és nemzetközi megteremtőit mutatja be az új generáció számára: Jimi Hendrixet és Radics Bélát, az Illést, a Metrót, az Omegát, a Hobo Blues Bandet, az AC/DC-t, a Rolling Stonest, a Beatlest, a Black Sabbath-ot, a Led Zeppelint, a P. Mobilt, az LGT-t, az Eddát, a Tankcsapdát és másokat.



A legendás rocktörténeti személyiségeket Baricz Gergő énekes, Nagy Zoltán gitáros, Megyaszay István basszusgitáros és Bordás József dobos közreműködésével idézik meg.