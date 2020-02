Kultúra

Ötven kiállító az Art and Antique művészeti vásáron

Csaknem ötven galéria, műgyűjtemény és egyéb kiállító vesz részt március 5. és 8. között a 2. Art and Antique kiállítás és vásáron a Millenáris Park B épületében, ahol az antiktól a kortársig a magyarországi műkincspiac szinte minden szegmense bemutatkozik. 2020.02.22 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A művészeti seregszemle kínálatában szinte minden megtalálható lesz; festmények és grafikák mellett bútor, csillár, ékszer, numizmatika, óra, papírrégiség, porcelán és kerámia, ritkaság-szőnyeg, textíliák, vallási tárgyak is felbukkannak majd a kínálatban - közölték az MTI-vel a szervezők.



Az esemény kiemelt résztvevője az idén százéves BÁV, amelynek szakemberei több előadáson és kerekasztal-beszélgetésben vesznek majd részt a kiállítás ideje alatt.



Az Art and Antique neves kortárs galériák kínálatával bővül, mások mellett az acb, a Faur Zsófi, a Godot, az Inda, a Viltin és a Vintage Galéria is kiállít majd.



A szervezők beszámolója szerint a tavalyi kiállításon nagy sikert aratott Szőke Gábor Miklós gigantikus arany oroszlánja; az extrém méretű alkotásairól, extravagáns stílusáról ismert művész ezúttal is különleges szoborral várja a helyszínre látogatókat a Makláry Fine Arts Galéria képviseletében.



A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csupán a műgyűjtőket és a vásárlókat szeretné megszólítani, hanem olyan érdeklődőket is szívesen látnak, akik szeretnének közelebb kerülni a műtárgyak és a műgyűjtés világához. A kiállítás programját ezért előadások, kerekasztal-beszélgetések és tárlatvezetések színesítik, a művészeti iskolásokat pedig nyolc alkalommal induló vezetésre várja Antalffy Péter művészettörténész.



Idén a beteg gyermekek különleges kívánságait teljesítő Csodalámpa Alapítványt támogatja a kiállítással párhuzamosan zajló jótékonysági online aukció. Az elárverezett tárgyakat a galériák ajánlották fel - közölték a szervezők.