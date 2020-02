Kultúra

Visszatért a Vigadó térre a Kossuth Múzeumhajó

Visszatért szokásos helyére, a Vigadó térre a Kossuth Múzeumhajó, miután Komáromban esett át a tízévenként szükséges műszaki átvizsgáláson - közölte a Közlekedési Múzeum az MTI-vel pénteken.



Mint írják, az egyedülállóan jó állapotban fennmaradt gőzhajó ismét várja a látogatókat Budapesten, a Lánchíd közelében. A hajón az utasellátás történetét sínen és vízen bemutató időszaki kiállítás egész tavasszal látogatható, ezt követően egy újabb időszaki tárlat tekinthető meg, amely a budapesti hajóközlekedés kétszáz évét mutatja be.



Az összegzés felidézi, hogy a Kossuth Múzeumhajó 1913-ban épült az újpesti Ganz-Danubius hajógyárban, a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. részére. Hosszú évek és többszöri névváltoztatás után 1984-től tartozik a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe.



Ez a gőzhajó-típus a 20. században igen elterjedt volt, ma már csak a Rajnán és az Elbán közlekedik belőlük néhány muzeális állapotú és célú gőzhajó. Kossuth Múzeumhajó kuriózum abból a szempontból is, hogy kiállítótérként és vendéglátóhelyként is üzemel, miközben maga is a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe tartozó műtárgy - tartalmazza a közlemény.



A hajótest - az 1953-ban hozzáépített orrot kivéve - még az eredeti, ahogyan a hajóban megtekinthető gőzgép is. A hajó hossza 62 méter, legnagyobb szélessége 16,5 méter. Eredetileg szénnel, majd később pakurával fűtött kazánok termelték a gőzt az 580 lóerős, kéthengeres, ferdén fekvő gőzgép számára.



"A Kossuth Múzeumhajón az elmúlt hetekben a komáromi hajógyárban végezték el a szakemberek a tízévenként kötelező műszaki átvizsgálásokat, ma pedig már újra a budapesti belvárosban tekinthetik meg az érdeklődők. Egy ilyen hajón sétálni önmagában is különleges élmény, de a Közlekedési Múzeum hajómodelljei, kiállításai és programjai révén a hajó az elmúlt két évben egyre népszerűbbé is vált" - idézi a közlemény Vitézy Dávidot, a Közlekedési Múzeum főigazgatóját.