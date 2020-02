Programajánló

Márciusban számos művészeti ág mutatkozik be az Egri Tavaszi Fesztiválon

A programokról tartott pénteki sajtótájékoztatón Mirkóczki Zita alpolgármester elmondta, hogy Kortalan kortárs címmel az összművészeti seregszemle eredeti koncepciójához kanyarodik vissza idén az Egri Tavaszi Fesztivál.



A fesztivál idén is Eger számos pontján a művészeti ágak átfogó keresztmetszetét kínálja az érdeklődőknek a képző- és előadóművészettől a zeneművészeten át a filmművészetig - közölte.



A rendezvény március 16-án egy kórus-flashmobbal indul a Dobó téren, ahol várhatóan 150-200 fiatal énekel majd. A seregszemle záróeseménye ugyancsak a klasszikus muzsika világába kalauzolja a vendégeket: az Egri Szimfonikus Zenekar több kórussal kiegészülve adja elő Karl Jenkins Stabat Materét a minorita templomban.



A két zenei produkció között szinte minden napra jut kiemelkedő esemény: március 21-én például A legkisebb óceán címmel az Y Csoport mutat be performanszt és bábjátékra, valamint élőzenére épülő mesejátékot elsősorban családoknak és gyermekeknek. Március 26-án Kálloy Molnár Péter zenés estje szórakoztatja a közönséget, míg két nappal később a Kiskalász Zenekar tart interaktív családi koncertet a megyeszékhelyen.



Része lesz a fesztiválnak március 23-án és 24-én az országos eseményhez kapcsolódó Francia Filmnapok az egri Uránia Filmszínházban és egy négy estből álló előadássorozat a Kepes Intézetben neves festőink életéről és szerelmeiről.



Lesz ezen kívül egy világzenei koncert Atyai ág címmel a Bartakovics Béla Közösségi Házban és egy különleges divatbemutató is egy kiállításmegnyitó keretében a Kepes Intézetben. Immár negyedik alkalommal jelentkezik továbbá az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében számos hazai és külföldi felsőoktatási intézmény közreműködőit felvonultató Tipozóna című tipográfiai kiállítása a Templom Galériában, melynek témája ezúttal a fikció.