A Netflix vette meg a Sophia Lorennel forgatott Előttem az élet forgalmazási jogait

2020.02.17 21:30 MTI

A globális streamingszolgáltató még idén bemutatja az Edoardo Ponti rendezésében forgatott filmet, amelynek forgatókönyvét Ugo Chiti és Ponti írta Émile Ajar regényéből - írta meg hétfőn a The Hollywood Reporter.



Sophia Loren alakítja majd a holokauszttúlélő Rosa mamát, aki szárnyai alá veszi a 12 éves utcagyereket, Momót. Az idős, magányos asszony és a gyerek között szoros érzelmi kapcsolat alakul ki, megvédik egymást, szokatlan családot alkotnak a tengerparti olasz városban, ahol élnek.



Loren közleményében kifejtette: nagy örömére szolgált, hogy a Netflixszel dolgozhat egy ilyen különleges produkción, amely neki személyes pályafutásában is fontos állomás. "A legnagyobb stúdiókkal dolgoztam már, de bizton állíthatom, hogy egyik sem volt a kulturális sokszínűség olyan gazdag melegágya, mint a Netflix, és ez az, amiért szeretem őket. Megértették, hogy nem építhetnek globális stúdiót az egyes országok helyi tehetségeinek adott lehetőségek nélkül. Mindenki megérdemli, hogy meghallgassák, erről szól a filmünk, az Előttem az élet és erről szól a Netflix is" - fogalmazott a filmsztár.



Ted Sarandos, a Netflix tartalom-előállítási igazgatója Lorent a világ egyik legnagyobb színésznőjének nevezte, és hangsúlyozta, hogy az Előttem az élet olyan történetet mesél el, amely - akárcsak Sophia Loren - az olasz és a globális közönséget is magával ragadja majd.