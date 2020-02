Grétsy Tanár úr - a régiek közül ki ne ismerné?

Emlékszik még Grétsy Lászlóra? Három napja volt 88 éves!

Fotó: Fortepan.hu/Szalay Zoltán

Grétsy tanár úr budapesti születésű, 1932. február 13-án született - és még a mai napig aktív, dolgozik, ír - írta róla a Retroanzix blog.



A pesterzsébeti Kossuth Gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakát.

Aztán 1960-ban már a nyelvtudományok kandidátusa lett. (első tudományos fokozat)



A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa volt, majd főmunkatárs lett. 1971-ben már a magyar nyelvvel foglalkozó osztály vezetője lett.



1987-ben váltott, és az ELTE Tanárképző Főiskoláján lett tanszékvezető főiskolai tanár.



Volt az Anyanyelvápolók Szövetségének is a főtitkára, elnöke is.

Írt a Magyar Nyelvőrbe, az Édes Anyanyelvünk felelős szerkesztője volt, de dolgozott az Élet és Tudománynak, és a Szabad Földnek is.



Vágó Istvánnal vezette az Álljunk meg egy szóra c. műsort, amely a helyes szóhasználattal, hibás megfogalmazások pellengérre állításával foglalkozott.



Kész kis nyelvészek lettünk akkoriban általa.



Felesége már nem él, 15 évvel ezelőtt vesztette el, négy gyermekük született, fia 8 évvel ezelőtt hunyt el. Így egyedül él, három lánya és tizenkét unokája látogatja. Immár két dédunokája is született.



Ő is az a fajta tévés személyiség, aki tudásával, magával ragadó egyéniségével örökre beírta magát a magyar televíziózás történetébe.