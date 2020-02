Kultúra

Országút címmel új kulturális lap indult

A lap nyomtatásban kéthetente, minden páros pénteken jelenik meg, online változata folyamatosan frissül a www.orszagut.com oldalon. Az első szám január 31-én, a második február 14-én jelent meg - mondta el Falusi Márton főszerkesztő az újságot bemutató pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.



A művészet, tudomány és közélet hármassága jelöli ki azokat a tájékozódási irányokat, amelyekre a lap folyamatosan figyel és amelyek irányába tájékozódik - mutatott rá a főszerkesztő.



A szerkesztőbizottság elnöke Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szerkesztőbizottságban dolgozik Alexa Károly József Attila-díjas irodalomtörténész; Gazsó L. Ferenc Táncsics-díjas író, újságíró; Kodolányi Gyula József Attila-díjas költő, irodalomtörténész; Kulin Ferenc Széchenyi-díjas irodalomtörténész, író, kritikus; Mezey Katalin Kossuth-díjas író, költő; M. Kiss Sándor történész; Orosz István grafikus, animációsfilm-rendező, a nemzet művésze és Zelnik József etnográfus, író.



Falusi Márton emlékeztetett arra, hogy az újság legfontosabb szellemi előképe a Deák Ferenc Társaság Országút címmel 1935-ben útjára indított folyóirata, amely a magyar közép hagyományát jelenítette meg, s amelyről Kodolányi Gyula is ír köszöntőjében. Hozzátette, hogy a magyar közép hagyományát a konzervatizmus, a kiegyensúlyozott nemzeteszme és a higgadt írás jellemzi, az Országút című lap is erre fog törekedni. Összművészeti lapról van szó, amely valamennyi kulturális jelenség iránt tájékozódik - hangsúlyozta.



A lap főszerkesztő-helyettese Király Farkas, szerkesztő Farkas Ádám, Pásztor Péter, Rónai-Balázs Zoltán és Windhager Ákos.



Mezey Katalin kiemelte, hogy az újság ötletgazdája Kodolányi Gyula volt, benne merült föl, hogy a mai magyar szellemi élet széttagoltságát és egyenetlenségeit egy szellemi fórummal kellene gazdagítani, amely lehetőséget ad a párbeszédre és az értékelvűség, a hagyomány értékeinek felújítása irányába visz.



Olyan közegben szerették volna egyesíteni a mai magyar szellemi élet értékeit, ami versenyképessé teszi a lapot, a mai értelmiségi gondolkodókat, művészeket a globális kultúra kihívásaival szemben - fűzte hozzá.



Farkas Ádám felidézte a lap keletkezésének körülményeit, majd arról is szólt, hogy a vizuális megjelenítésnek nagy jelentőséget tulajdonítanak, hiszen ezt a tartalomhoz tartozó kérdésnek tartják.