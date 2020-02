Programajánló

Sokszínű programok az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon

Sokszínű programok, a komolyzenei események mellett könnyűzenei koncertek, gyerekeknek szóló táncelőadás és kiállítás is várja az érdeklődőket az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF), amelyet április 3. és 19. között rendeznek a fővárosban.

Gyerekeknek szóló előadással lép fel a 40. Budapesti Tavaszi Fesztiválon Akram Khan, a nemzetközi táncélet egyik kiemelkedő alakja. Koncertet adnak az ütőhangszeres muzsika kiválóságai - köztük a Grammy-díjas Third Coast Percussion, valamint a Tambuco Percussion Ensemble mexikói kvartett a Zeneakadémián - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Különleges koncertre készül a hazai rock- és beatzene hőskorának meghatározó személyisége, Horváth Charlie, valamint legfrissebb albumát mutatja be a hiphop, a soul, a funk és a spoken word műfaját vegyítő Tank and the Bangas New Orleans-i formáció, de színpadra lép a handpan sokoldalú virtuóza, a Björkkel és Ólafur Arnaldsszal együtt dolgozó Manu Delago is.



Akram Khan brit táncos gyerekközönségnek koreografált Chotto Xenos című előadása a világpremierje után alig néhány héttel, április 17-én és 18-án lesz látható Budapesten.



Április 5-én a Zeneakadémián lép fel többek között a Grammy-díjas Third Coast Percussion, a négy mexikói muzsikusból álló Tambuco Percussion Ensemble, valamint Szaniszló Richárd és Makoto Ozone, világhírű japán dzsesszzongorista és zeneszerző. Németországból érkezik Budapestre a Kai Strobel együttes.



A komolyzenei események mellett gazdag könnyűzenei kínálatból is válogathat idén a közönség. Magyarországra érkezik Joep Beving sztárzongorista, az A38-on mutatja be új albumát az eklektikus zenéjéről, karizmatikus zenészeiről, a spoken word és a költészet határán egyensúlyozó szövegeiről híres Tank and the Bangas amerikai csapat, valamint a Manu Delago Ensemble, a handpan osztrák virtuózának zenekara, de koncertet ad a Kedves Péter és Buzás Krisztián fémjelezte Belau zenekar is.



Ugyancsak április 5-én lép sznípadra Horváth Charlie, aki a jól ismert dalok mellett új lemezéből ad ízelítőt a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.



Az idei Liszt-maratonon, a Nemzeti Múzeumban, elsősorban a zeneszerző szólózongorára írt alkotásai csendülnek fel. Idén is megrendezik a Budapest Art Weeket, visszatér a barokk zenei különlegességeket felvonultató Zsabó Fesztivál, ingyenes programokkal várja a közönséget az Akvárium Tavasz Terasz, míg a Ludwig Múzeum Slow Life - Az élet lassú tempóban című kiállítása a lelassulás különös művészetébe enged majd bepillantást.