Gyász

Elhunyt Joseph Vilsmaier, a Sztálingrád rendezője

Elhunyt 81 éves korában Joseph Vilsmaier filmrendező, aki a német történelmet olyan filmekben mutatta be, amint a Sztálingrád, a Comedian Harmonists vagy a Marlene.



A bajor rendező halálhírét szerdán erősítette meg ügynöke. Mint közölte: "Vilsmaier kedden hunyt el békésen, bajor otthonában" - idézte a The Hollywood Reporter.



Vilsmaier 1939-ben született Münchenben, zenét tanult és technikusként állt munkába még az előtt, hogy a hatvanas években a filmipar felé fordult volna. Pályafutása kezdetén kameraman volt a német televízióban, a Tetthely és más népszerű sorozatok operatőreként dolgozott. Rendezőként ötvenévesen, 1989-ben debütált a Tejleves című háborús drámával. A film, amelyben saját életére tekintett vissza, nagy kasszasiker lett Németországban, és megalapozta Vilsmaier rendezői karrierjét.



Sztálingrád című filmjét a keleti fronton harcoló Wermacht-katonákról 1993-ban forgatta, a Comedian Harmonists pedig 1997-ben készült, és a híres német a capella együttes történetét idézte fel, amely sikerei csúcsán a harmincas években a zsidóüldöző náci ideológia áldozata lett. Marlene Dietrichről szóló életrajzi filmje 2000-ben került a mozikba Katja Flint főszereplésével. Az álom testvére című filmjét, amely egy kitalált 19. századi zseniről szólt, 1995-ben Golden Globe-díjra is jelölték.



Röviddel halála előtt fejezte be Der Boandlkramer und die ewige Liebe című utolsó filmjét, amelyet idén novemberben mutatnak be Németországban.



Monika Grütters német kulturális miniszter "szenvedélyes művészként" méltatta Vilsmaiert, aki "összetett történelmi témákat" mutatott be filmjeiben nézők millióinak.