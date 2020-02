Programajánló

Rockmaraton - Sepultura, Cradle of Filth, Marky Ramone is lesz

A Sepultura, a Cradle of Filth, Marky Ramone, az Agonist és az Infected Rain is fellép a Rockmaraton fesztiválon a dunaújvárosi Szalki-szigeten július 6-tól 11-ig. 2020.02.13 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezzel teljessé vált a legrégebbi hazai rock-metál fesztivál, az idén 30 éves Rockmaraton programja - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a múlt héten jelent meg a legújabb Sepultura lemez, amelyet a frontember Andreas Kisser és csapata július 8-án a rendezvény Hammerworld nagyszínpadán is bemutat. A brazil thrash metál sztáregyüttes legutóbb 2018-ban járt Magyarországon, akkor a fővárosi Barba Negra Music Clubban.



A jövőre 30 éves brit extrém metál együttes, a Cradle of Filth, Dani Filth és csapata a tavalyi Fezen-es fellépés után ad július 10-én koncertet a Rockmaratonon. A kultikus amerikai punkzenekar, a Ramones utolsó élő tagja, Marky Ramone zenésztársaival (Marky Ramone's Blitzkrieg) Ramones klasszikusokat fog játszani július 11-én az Aréna helyszínen, a Vicky Psarakis énekesnővel megújult kanadai Agonist 10-én a Hammerworld nagyszínpadon játszik, ahol előttük a moldovai nu metál csapat, az Infected Rain fog zúzni.



A szervezők tájékoztatása szerint az idei Rockmaratonon kétszáz zenekar ad koncertet, köztük több mint harminc külföldi.



Azt már korábban bejelentették, hogy a jubileumi fesztiválon színpadra lép az Accept, az Ensiferum, a Kataklysm, a Destruction, a Crystal Lake, a Wolfbrigade, a Get the Shot, a Cockney Rejects, a Harakiri for the Sky, a Chelsea Grin, a Rise of the Northstar, a Suicidal Angels, a Dark Tranquillity, az Agnostic Front és az Eskimo Callboy. A nemzetközi szereplők mellett a hazai színtér legjobbjai is koncertet adnak a Szalki-szigeten.