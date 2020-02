Gyász

Elhunyt Joseph Shabalala, a zulu zene kiemelkedő alakja

Elhunyt Joseph Shabalala, a hagyományos zulu zene kiemelkedő alakja. A világhírű dél-afrikai Ladysmith Black Mambazo kóruscsapat alapítója 78 évesen hunyt el egy pretoriai kórházban.



Az 1960-ban alakult Ladysmith Black Mambazo családi együttes, amely a bennszülött zulu dalokat és táncokat vegyíti az isicathamiyával, a dél-afrikai a cappella hagyománnyal, amelyet gyakran lágy, kavargó stílusú tánc kísér - írta a BBC.



Joseph Shabalala 1941-ben született. Édesapja halála után, 12 évesen a család megélhetése érdekében ott kellett hagynia az iskolát, és előbb egy családi farmon, majd egy gyárban dolgozott. Szabadidejében egy Blacks nevű csapattal énekelt, és erre egyre többen felfigyeltek.



A Ladysmith Black Mambazo nevében Ladysmith a szülővárosra, a Black a dél-afrikai farmok fekete ökrére utal, a Mambazo pedig zulu nyelven baltát jelent. A csapat az apartheid rendszerben csak 1970-ben készíthetett rádiófelvételt, ez azonban lemezszerződést eredményezett: az 1973-ban megjelent Amabutho című album Afrika első aranylemeze lett.



Shabalala vezetésével az együttes ötször kapott Grammy-díjat. A csapat közreműködött Paul Simon Graceland című 1986-os albumán és fontos inspirációja volt a világzenei mozgalom elindulásának. Shabalala Paul Simonnal közösen írta a Homeless című dalt a Graceland című lemezre: a szám egy tradicionális zulu esküvői dal dallamán alapul. A Ladysmith Black Mambazo együtt is turnézott Paul Simonnal, aki cserébe a zenekar három albumának producere volt. Felléptek Nelson Mandela Nobel-díjának átadásán és a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság megnyitóján is.



Joseph Shabalala 2014-ben visszavonult az aktív énekléstől, kóruszenét tanított, a csapatot pedig négy fia és egyik unokája vitte tovább. A zenekar 2018-ban Magyarországon is fellépett, a Budapest Ritmo fesztivál keretében az Akvárium Klubban. Az alapító halála kapcsán a dél-afrikai kormány Twitter-üzenetben fejezte ki tiszteletét.