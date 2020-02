Kultúra

Éjjel-nappal nyitva lesz a Louvre a Leonardo-kiállítás utolsó napjaiban

Az intézmény honlapja szerint február 21-én reggel kilenc órától február 24-én este hat óráig 81 órán át tart nyitva az itáliai polihisztor halálának 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás, amely ráadásul ingyen látogatható azok számára, akik este 9 óra és reggel 8:30 között akarják ezeken a napokon megtekinteni a tárlatot - olvasható a múzeum honlapján.



A jegyek az interneten lesznek elérhetők keddtől.



A Louvre illetékesei azzal számolnak, hogy mintegy 30 ezerrel több látogatható nézheti meg ily módon a kiállítást.



Az október 24-én nyílt tárlatot hatalmas érdeklődés övezi, és bár az intézmény nem tett még közzé látogatói számokat, azt már a megnyitó előtt közölte, hogy elővételben 180 ezer jegyet adtak el.



A Mona Lisa, Leonardo da Vinci leghíresebb műve, a Louvre egyik emblematikus műkincse nem látható a kiállításon, de a látogatók a tárlattól néhány lépésre megtekinthetik a múzeum leglátogatottabb termében.



Az életmű-kiállítás egy pedagógiai és szórakoztató forgatókönyv alapján épül fel: az uralkodók által védelmezett és ünnepelt itáliai mester sokrétű és saját korában is sokat kommentált személyiségén keresztül invitálja utazásra a látogatót, aki megismerkedhet mindazzal a sok legendával és könyvvel, amelyek Leonardo da Vincit az életében övezték. Nemcsak a mester alkotásai, hanem számos egyéb korabeli rajz és dokumentum, a reneszánsz más alkotóinak Leonardóhoz kapcsolódó remekművei is láthatók a tárlaton, amely virágzó korszakot idéz meg több mint félévszázaddal ezelőtt Firenzében, Milánóban, Mantovában, Velencében, Rómában és végül Franciaországban, ahol Leonardo da Vinci élete végét töltötte.



A kiállítás egyik különlegessége, ahogy infravörös lámpák segítségével bemutatja a festmények alkotásának különböző szakaszait. Leonardo ugyanis egy-egy témáján 15 évig is dolgozott, majd befejezetlenül hagyta őket.