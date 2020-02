Film

Csalódást okozott a Ragadozó madarak debütálása az észak-amerikai mozikban

Csalódást okozott a Ragadozó madarak debütálása az észak-amerikai mozikban: mindössze 33,25 millió dollárért (30,3 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a hétvégén, a bevétel messze elmaradt a várttól - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.



A 2016-os Öngyilkos osztag folytatása, a Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) című antiszuperhősfilm a DC kiterjedt univerzumának eddigi leggyengébb nyitó darabja lett, korábban a Shazam! tartotta a negatív rekordot 53 millió dollárral.



Az eredmény azért is meglepő, mert a Ragadozó madarak jobb kritikákat kapott, mint elődje, amely 133 millióval nyitott annak idején. Mivel azonban az új film korosztályi besorolása miatt kevesebb nézőre számíthat, valamint a szereplői sem olyan ismert karakterek, mint az elődjének, ezért nem is vártak tőle hasonló eredményt.



A nagyjából 80 millióba kerülő Ragadozó madarak a következő hetekben erőt gyűjthet, mert nem nagyon lesz közvetlen vetélytársa. Az Amerikán túli piacokon, 78 országban összesen további 48 millió dollárra tett szert.



A hétvégi észak-amerikai mozis jegyárbevételek versenyét így is sikerült megnyernie, mivel ez volt az egyetlen új film a mozikban.



A Mindörökké rosszfiúk három heti uralom után visszacsúszott a lista második helyére, 12 millióval növelve eddig 166 milliósra rúgó jegyárbevételét.



A tíz Oscarra jelölt 1917, Sam Mendes első világháborús filmje a harmadik helyen végzett 9 millió dollárral, a Universal filmje, a Dolittle 6,6 millióval a negyedik, a Sony produkciója, a Jumanji - A következő szint 5 millióval ötödik lett.