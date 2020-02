Kultúra

Az Oscar-akadémia tagságának 39 százaléka már nem amerikai

Az idei Oscar-verseny egyik nagy favoritja egy dél-koreai film, Bong Dzsun Ho Élősködők című társadalmi drámája, amely nemcsak globális kasszasikerré vált, de hat Oscar-jelölést is kapott, köztük a legjobb film és a rendező díjára is esélyes. A The Hollywood Reporter ennek hátterével kapcsolatban számolt be arról, hogy az amerikai filmakadémia tagságának 39 százaléka már nem amerikai.



Bong és a világszerte több mint 190 millió dolláros (58 milliárd forintos) jegybevételt elérő Élősködők című filmjének sztárja, Szong Kang Ho 2015 óta tagja az amerikai filmakadémiának.



A testület vezetése egy évvel később határozta el, hogy jelentősen megnöveli tagjainak számát, hogy a konzervatív, nagyrész idős fehér férfiakból álló testület sokszínűbbé váljon. Ennek köszönhetően a több mint nyolcezer főnyire hízott filmakadémia tagságának ma már több mint egyharmada Amerikán kívülről származik.



A filmakadémia legutóbbi bővítésekor, tavaly júliusban 842 újonnan meghívott tag került a testületbe. A nagy létszámú csoport többsége európai. Az új tagság 23 százaléka Nagy-Britanniából, 16 százaléka Franciaországból, 6-6 százaléka Mexikóból és Kínából érkezett, Dél-Koreából pedig 4 százalék.



"A film nemcsak amerikai, hanem globális ágazat" - mondta Lorenza Munoz, a filmakadémia tagsági kapcsolatokért felelős vezetője.



A filmakadémia globalizálódása azonban azzal jár, hogy a filmek díjaiért folyó kampány is globalizálódik: a forgalmazóknak több nyelven kell elérhetővé tenniük a produkciókat, és több kampányeseményt kell szervezniük világszerte.



Az Élősködők az első dél-koreai film, amelyet jelöltek a legjobb film díjára. Tavaly is szerepelt a legjobb filmes mezőnyben egy nem angol nyelvű film, a mexikói Alfonso Cuarón Roma című alkotása. A Romát tíz Oscarra jelölték, végül hármat nyert el.



Nem angol nyelvű film még nem szerezte meg a legjobb film Oscarját. Ez alól a The Artist - A némafilmes című francia alkotás a kivétel, az viszont némafilm - jegyezte meg a hollywoodi szaklap cikke.