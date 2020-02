Gyász

Elhunyt Kirk Douglas

Halálát fia, Michael Douglas jelentette be szerdán a Facebook- és az Instagram -oldalán. Azt írta, óriási fájdalom számára és testvéreinek, hogy meghalt Kirk Douglas.



"A világnak egy legenda volt, egy színész a mozi aranykorából, egy emberbarát, aki elkötelezett híve volt az igazságnak, amiben hitt mérvadóak lettek mindannyiunknak (...) Azonban nekem és testvéreimnek - Joelnek és Peternek - egyszerűen az apánk volt".



Douglas kivándorolt orosz zsidók gyerekeként született 1916-ban az Egyesült Államokban, a New York állambeli Amsterdamban. Több mint 80 filmben szerepelt több évtizeden átívelő színészpályáján. A Lawrence Egyetemen és a Drámai Művészetek Akadémiáján tanult. Színészi pályája a 30-as években kezdődött, akkor vette fel a jól hangzó Kirk Douglas nevet.



A II. világháborúban a haditengerészetnél szolgált, de megsebesült és leszerelt. Folytatta a színészi pályát, amelynek hamar az élvonalába került. Filmes szerepeiben volt drámai hős, megszemélyisített romantikus és modern alakokat, de szerepelt westernekben is.



Számos Oscar-jelölést kapott, végül félévszázados filmes karrierjét a tiszteletbeli Oscar-díjjal jutalmazták.