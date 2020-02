Próbálkozás

A Dal 2020 - Minden idők legnagyobb zenei nyereményét kapja a nyertes

A Dal 2020, Magyarország egyetlen dalválasztó versenyének győztese minden idők legnagyobb, 75 millió forint összértékű nyereményével építheti tovább művészi karrierjét - közölte az MTVA Sajtóosztálya vasárnap az MTI-vel.



A közlemény szerint A Dal 2020 első helyezettje felléphet a legnevesebb hazai fesztiválokon, így például a VOLT Fesztiválon és a Strand Fesztiválon. Az MTVA számos egyéb megjelenéssel is támogatja az előadót és így a magyar könnyűzene fejlődését: a győztes egyik fesztiválos koncertjéről tévéfelvétel készül, a nyertes a zenei produkciójának fejlesztésére fordítható támogatásban részesül, kiemelt reklámlehetőséget kap a Petőfi Rádióban és megkapja az év dalának járó Petőfi Zenei Díjat is.



A Dal 2020 megmozdította a magyar könnyűzenei élet szereplőit, hiszen a pályázatra minden eddiginél több, 559 magyar nyelvű dalt neveztek, amelyből a legjobb harmincat már most, a műsor kezdetén is játssza a rádió - írta az MTVA. Hozzátették: a nagyszabású nyereményekkel a verseny célja a zenészek ösztönzése és támogatás abban, hogy továbbra is minőségi magyar dalok születhessenek, amelyek meghatározóak lesznek a magyar könnyűzene történetében.

Az első, szombati előválogatót a Fatal Error Néma című dala nyerte, a második helyen jutott tovább Horus x Marcus ft. Fekete Bori a Tiszavirággal, harmadikként pedig Pál Dénes a Készen állsz című dallal. Rajtuk kívül még versenyben maradt a fődíjért Nagy Bogi (Maradok), Varga Szabolcs (Pillanat) és a HolyChicks (Pillangóhatás). A továbbjutóknak legközelebb az elődöntőben a daluk akusztikus változatát kell előadniuk, és a kilenc fellépőből csak négyen juthatnak be a március 7-i fináléba.



Nagy Feró, a műsor zsűritagja szerint megéri az elődöntőben is mindent beleadni, mert ez tényleg egy soha vissza nem térő alkalom a kitörésre - idézte az MTVA a zenészt, aki szerint a számos díjból pályája kezdetén már egy lemezszerződés is óriási lehetőség lett volna.



Az MTVA felhívta a figyelmet a Dal 2020 honlapjára (adal.hu), valamint Facebook- és Instagram-oldalára is, amelyeken már az adások előtt érdekes, exkluzív tartalmakat, videókat és cikkeket is közzétesznek az indulókról és a műsorról.



A Dal 2020 szombatonként 19.35-től a Duna Televízió és a Duna World műsorán látható. A Dal Kulissza - Minden, amit tudni akartál A Dalról - A Dal adása után 21.45-től látható a Duna Televízió és a Duna World képernyőjén - írták.

A Dal 2020 - A Fatal Error nyerte az első válogatót

A Fatal Error Néma című dalával nyerte A Dal 2020 első válogatóját szombaton.



A Duna és a Duna World csatornán sugárzott műsorban második helyen jutott tovább Horus x Marcus ft. Fekete Bori előadásában a Tiszavirág című dal, harmadikként Pál Dénes és a Készen állsz, negyedikként Nagy Bogi és a Maradok, ötödikként a HolyChicks a Pillangóhatással, végül a hatodik, még szintén továbbjutó helyen Varga Szabolcs végzett Pillanat című dalával.



A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; valamint Pély Barna Artisjus-díjas énekes-gitáros-zeneszerző véleményezte és pontozta.



A dalválasztó showban idén még nagyobb szerepet kapnak az ötödik zsűritag szerepét betöltő nézők, akik a műsor folyamán kétszer is szavazhattak sms-ben. Az első, tíz perces szavazás után a legkevesebb voksot a Talk2Night kapta, így ők automatikusan kiestek a versenyből. Utána a zsűri döntésével búcsúzott a további versengéstől a Zaporozsec. Szintén az első válogató résztvevője volt Ya Ou és a Muriel is, de ők sem jutottak tovább, pedig a Muriel a négy zsűritagtól (Nagy Bogival holtversenyben) a második legtöbb pontot kapta produkciójára, 34-et.



A bent maradt nyolc dalra további öt percig szavazhattak sms-ben a nézők. A voksaik alapján kialakult sorrendet pontokká alakították, így alakult ki a hat továbbjutó dal sorrendje.



Az első válogató extra produkcióját, a Beatrice Azok a boldog szép napok című slágerét a zsűritagok mutatták be.



A Dal 2020 két műsorvezetője Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, velük kereshetik együtt a nézők az év magyar slágerét. Az idei versenyről és a résztvevőkről A Dal 2020 honlapján - www.mediaklikk.hu/adal -, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalán találhatóak részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek.