Programajánló

Február 16-án kezdődik az 5. Cziffra György zenei Fesztivál

Február 16-án kezdődik az 5. Cziffra György zenei Fesztivál, a jubileumi esemény kiemelt vendégművésze Vagyim Repin hegedűművész lesz, aki gálakoncerten lép fel a Zeneakadémián a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral és Balázs János zongoraművésszel - közölték a szervezők az MTI-vel.



A zene szabadsága mottóval veszi kezdetét az idei fesztivál. A klasszikus zenei hangversenyek mellett a művészetet a tudománnyal összekötő estékkel is találkozhat a közönség. A programokat bárest, kiállítás és dzsesszkoncert is színesíti és átadják a Cziffra Fesztivál díjait is - áll a közleményben.



Mint írják, a Cziffra Fesztivál kiemelt figyelmet fordít a fiatalok támogatására, díjakkal, mesterkurzusokkal és bemutatkozási lehetőségekkel segíti a jövő művészeit, a győztesek koncertjén a legtehetségesebb fiatal művészek kerülnek fókuszba. Fellépnek többek között a Cziffra Fesztivál díjazottjai, a BMC Nemzetközi Cimbalom- és a Bartók Világverseny, valamint a Virtuózok győztes szólistái lépnek fel, így Boros Misi (zongora), Szabó Marcell (zongora), Horti Lilla (operaénekes), Pusker Júlia (hegedű), Devich Gergely (gordonka) és Balázs-Piri Soma (zongora), Ürmös Sándor (cimbalom) és Balogh Ádám (zongora).



Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész 2016-ban hívta életre fesztiválját, melyet a 20. század második felében élő egyik legkiemelkedőbb zongoraművészének, Cziffra György emlékének ajánlott. A fesztivál február 23-ig tart, amelynek helyszínei között szerepel a MOMKult, a Zeneakadémia, a Lóvasút, a Hegyvidéki Kulturális Szalon és a Kroó György Zeneiskola.