Február elején ismét Finn Filmnapok Budapesten

Február elején ismét megrendezik a Finn Filmnapokat Budapesten: február 5. és 9. között a Toldi moziban dokumentum-, játék- és rövidfilmeket vetítenek. 2020.01.26 00:30 MTI

A FinnAgora szervezésében megvalósuló filmnapokon olyan alkotásokat láthat a magyar közönség, amelyek bepillantást engednek a finn kultúra világába és közelebb visznek a finn emberek mindennapjaihoz.



Az idei filmes kínálat témái között a bevándorlás, a kamaszszerelem, a perverziók, a párkapcsolatok különleges megélései és a vallás játsszák a főbb szerepeket.



Mint írják, a fesztivál rövidfilmes szekciójában az egyik válogatásban a finnországi svéd nemzeti filmes alkotók munkái láthatók, a másik válogatásban hat, egymástól merőben eltérő alkotás képviseli a finn rövidfilmet.



A dokumentumfilmes szekcióban látható a Gods of Molenbeek című darab, amely a brüsszeli Molenbeekben játszódik, ahol két hatéves kisfiú, Aatos és Amine együtt keresik a választ az élet nagy kérdéseire.



A filmnapok során több nemzetközileg is elismert szakember és alkotó látogat el Budapestre: itt lesz Jaana Puskala, a Finn Filmintézet nemzetközi osztályának vezetője; Klas Fransberg rendező, a Finlandssvenk Filmcentrum munkatársa; Aleksi Salmenperä rendező és Rosa Honkanen színésznő, akikkel a nézők találkozhatnak a vetítések után.



Az összegzés felidézi, hogy a filmnapok idején más művészeti ág is bemutatkozik: idén Hannu Karjalainen finn képzőművész-zenész videóinstallációjával és audiovizuális performanszával érkezik a fesztiválra.



A Finn Filmnapok hagyományt teremtő céllal ebben az évben finn diákokat hív Magyarországra Budapesten játszódó rövidfilmek elkészítésére. A vendégeket a Budapesti Metropolitan Egyetem filmes hallgatói fogadják és az egyetem oktatóinak szakmai iránymutatásával készült közös munkájuk eredményét a filmnapokon tekintheti meg a közönség.



A finn filmnapok szervezője a FinnAgora, Finnország 17 kulturális és tudományos intézetének egyike. A 2004-ben alapított intézmény fő célja, hogy elősegítse a finn művészek, tudósok, gazdasági és társadalmi szereplők közép-európai megjelenését - olvasható a közleményben.