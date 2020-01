Gyász

Megszüntették az eljárást Prince orvosa és egy gyógyszertár ellen

Majdnem négy évvel Prince halála után a bíróság megszüntette az amerikai popsztár kezelőorvosa és egy gyógyszertár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást, amelynek keresetét Prince családja nyújtotta be.



A család Prince orvosát tette felelőssé a sztár haláláért, mivel az 57 éves énekes erős fájdalomcsillapítójának véletlen túladagolása miatt hunyt el 2016-ban minneapolisi otthonában. A kereset a gyógyszertár felelősségét is felvetette, amely a receptre felírt gyógyszert kiadta.



A BBC cikke emlékeztetett arra, hogy a bírósági keresetek megszüntetése mögött rendszerint a felek közötti megállapodás áll, de ezek az egyezségek általában nem kerülnek nyilvánosságra.



A család keresetében Prince kezelőorvosát, Michael Schulenberget és a Walgreens gyógyszertárat tette felelőssé a sztár haláláért. Az orvos tagadta, hogy bármilyen szakmai hibát követett volna el.



A bíróság egyúttal az illinoisi Trinity Kórházat is felmentette, ahol egy héttel halála előtt opioid-túladagolás miatt kezelték az énekest.



A család egy másik kereset is benyújtott Howard Kornfeld opioidfüggőség-specialista ellen, akit szintén gondatlansággal vádoltak meg, mivel egy nappal a sztár halála előtt Prince stábja segítséget kért tőle, de ő maga helyett fiát küldte Minneapolisba a lehetséges kezelés megbeszélésére. Ezt a vádat egy bíróság szeptemberben már elvetette, de a sztár hagyatékának ügyvédjei fellebbeztek a döntés ellen.



A Prince halála után lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy a zenész évekig küzdött komoly fájdalmakkal, és házában százszámra halmozott fel különböző fájdalomcsillapítókat.



A bizonyítékok szerint Prince azt gondolta halála előtt, hogy vényköteles Vicodint vett be, közben a tabletta hamisított volt, és potenciálisan halálos fentanilt tartalmazott.



A nyomozók nem találtak bizonyítékot arra, hogy a tablettákat orvos írta volna fel. A sztár halálának ügyében senki ellen nem emeltek vádat, és nem derült ki, hogy honnan származott a hamisított gyógyszer.