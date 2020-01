Elismerés

Oscar-díj - Mahershala Ali és Rami Malek is díjat ad át a gálán

Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King és Rami Malek is a díjátadók között lesz a február 9-i Oscar-gálán.



A 92. Oscar-díjátadó műsorának producerei, Lynette Howell Taylor és Stephanie Allain kedden jelentették be az első sztárfellépőket, akik segítenek majd az Oscar-szobrok átadásában. A négy sztár tavaly kapott Oscart különböző színészi kategóriákban - emlékeztetett az amerikai filmakadémia honlapja.



"Szeretjük azt a hagyományt, hogy az előző évi Oscar-díjas színészek kollégáiknak nyújtják át a díjakat, és nagyon örülünk, hogy viszontláthatjuk ezt a négy nagyszerű művészt" - fogalmazott a két producer, akik a következő hetekben további díjátadókat fognak megnevezni.



Az amerikai filmakadémia 92. díjátadó ceremóniáját február 9-én, vasárnap este rendezik a Hollywood & Highland Center Dolby Színházában. A műsort az ABC televízió élőben közvetíti, és további 225 országban és térségben is látható majd.