Kultúra

A cirkuszművészet nemzetközi nagykövetévé választották Fekete Pétert

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára Stéphanie monacói hercegnőtől vette át az elismerést.



A Fédération Mondiale du Cirque (Világ Cirkuszművészeti Szövetsége) által adományozott elismerést a cirkuszigazgatók számára adott díszebéden vette át Fekete Péter.



"Az indoklásban az szerepelt, hogy az európai cirkuszművészet megújításáért, a művészeti ág társadalmi üzeneteinek kidolgozásáért, a cirkuszpedagógiai programok kitalálásáért kaptam meg az elismerést. Köszönőbeszédemben elmondtam, hogy a tradicionális cirkusz és az innováció, a megújuló cirkusz képviseletére tettem fogadalmat" - mondta az MTI-nek telefonon Fekete Péter.



Felidézte, hogy tizennégy éves korában bűvészkedéssel kezdte, négy évvel később cirkusziskolába ment Németországba. "Első diplomám cirkuszi diploma volt és egészen 30 éves koromig a bűvészkedéssel, a cirkuszművészettel foglalkoztam, akkor végeztem el a színházi rendezői szakot, de a színházi éveim alatt is csupa olyan darabot rendeztem, amelyben a cirkuszművészet is jelen volt" - mondta Fekete Péter, aki 2015-ben lett a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszter biztos, valamint a Fővárosi Nagycirkusz vezetője. 2018-tól az Emmi kultúráért felelős államtitkára.



Fekete Péter a monte-carlói fesztivál keretében pénteken az Európai Cirkusz Szövetség tudományos, szakmai konferenciáján tartott előadást a magyar cirkuszi módszerről. A program alapja, hogy egy cirkuszi előadás megtekintését követően nagyobb hatásfokkal tanítanak közismereti és oktatási ismereteket a gyerekeknek. Többek között matematikát, biológiát, földrajzot, fizikát tanulhatnak a magyar gyerekek egy-egy cirkuszi számot elemezve. A világon egyedülálló, Magyarországon működő cirkuszpedagógiai program bevezetése és átvétele iránt Nagy-Britanniából és Ausztráliából is érdeklődnek.



A cirkuszművészet nagykövete elismerést 2018-ban Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselőnek ítélték oda, egyébként elsősorban cirkuszigazgatók kapják meg a díjat.