A magyar kultúra napja - Könyvbemutató, díjátadó és irodalmi előadások Szabolcsban

A hagyományos szatmárcsekei ünnepség és díjátadó mellett a hét végén és a jövő hét elején Nyíregyházán, Nyírbátorban, Kisvárdán és Vásárosnaményban is megemlékeznek a magyar kultúra napjáról Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Szatmárcsekén idén is megemlékeznek arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én a községben fejezte be a Himnuszt: a vasárnapi ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődik a református templomban, majd a Kölcsey Társaság ünnepi közgyűlésén átadják a Kölcsey-emlékplakettet. Az ünnepi program a magyar-ukrán határ mellett fekvő település helyi református temetőjében zárul, ahol a hagyományoknak megfelelően az emlékezők megkoszorúzzák Kölcsey Ferenc síremlékét.



Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár hétfőn ingyenes beiratkozással várja az érdeklődőket, akik délelőtt Karádi Zsolt főiskolai tanár Kölcsey alakja a magyar irodalomban című előadását is meghallgathatják. A VOKE Vasutas Művelődési Házban ezen a napon az ünnepi műsor mellett magyar írók és költők műveiből nyílik kiállítás.



Kisvárdán a helyi könyvtárban pénteken Weinrauch Katalin író, költő kötetbemutatójára és a Ruszin szivárvány című kiállítás megnyitójára invitálják az érdeklődőket, hétfőn pedig a vásárosnaményi művelődési központban Szeifried Zoltán festő- és grafikusművész Fejedelmi élet nyomában című tárlatával ünneplik a magyar kultúra napját.



Nyírbátorban a kulturális központban a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbátori Tagintézményének tanulói mutatják be ünnepi irodalmi műsorukat.