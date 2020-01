Kultúra

Tévés minisorozat készül az Élősködőkből

Minisorozat készül az HBO-nál az Élősködők című dél-koreai filmből, amely már eddig is számos fontos díjat megszerzett az elmúlt évben, és várhatóan az Oscar egyik favoritja lesz. 2020.01.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A The Hollywood Reporter értesülése szerint Pong Dzsunho, az Élősködők forgatókönyvíró-rendezője Adam McKay-vel, a friss Golden Globe-díjas Utódlás executive producerével társul a minisorozat elkészítésére.



A nagy sikerű film tévés feldolgozásának jogáért a hollywoodi szaklap szerint komoly licitharc folyt a Netflix és az HBO között, amit végül a kábelszolgáltató nyert meg.



A dél-koreai társadalmi dráma, amelyet zsánere miatt a thrillerek között is emlegetnek, egy nehéz körülmények között élő családról szól, akik egyesével beszivárognak egy gazdag család életébe, és átveszik fölötte az irányítást. Számos fordulat után végül a filmnek végzetes kimenetele lesz.



Egyelőre nem lehet tudni, hogy a tervezett minisorozat a film angol nyelvű változata lesz-e, vagy az eredeti történetet folytatja. Azt sem döntötték még el, hogy ki rendezi. Ezekre a kérdésekre a februári Oscar-gála után térnek vissza - közölte pénteken az HBO illetékese.



A produkció globális bevétele már meghaladta a 150 millió dollárt (45 milliárd forintot). Az elemzők szerint a Cannes-ban elnyert Arany Pálma és a Golden Globe-díj után az Oscar-díjra is esélyes lehet.



A minisorozat megvalósításában Pong és McKay executive producerként is részt vesz.



Pong korábbi nemzetközi sikert elért filmjei között szerepel az Okja, a Snowpiercer és A gazdatest is. A rendező Snowpiercer című sci-fi klímadrámájából - részvétele nélkül - az HBO-hoz kötődő TNT készít tévésorozatot. A produkción már négy éve dolgoznak, de még nincs kijelölve a bemutató dátuma, várhatóan tavasszal lesz a premier.