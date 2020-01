Gyász

Meghalt Buck Henry, a Diploma előtt forgatókönyvírója

Nyolcvankilenc éves korában meghalt Buck Henry amerikai színész, forgatókönyvíró és rendező, akit Calder Willinghammel együtt Oscar-díjra jelöltek a Diploma előtt című 1967-es filmklasszikus adaptált szkriptjéért. 2020.01.09

A Henry Zuckermanként született komikus szerdán hunyt el egy Los Angeles-i kórházban. Felesége, Irene Ramp szerint halálát szívroham okozta - írja a washingtonpost.com.



A színház, a televízió és a mozi világában is tevékeny Henry 1979-ben a legjobb rendező Oscarjára is esélyes volt Warren Beattyvel karöltve az Ép testben épp, hogy élek című komédiáért.



Több évtizeden átívelő karrierje televíziós showműsorokkal kezdődött. Mel Brooksszal közösen készítették A balfácán című televíziós szériát 1965 és 1970 között, valamint több ízben is házigazdája volt a Saturday Night Live-nak 1976-tól 1980-ig.



A New Yorkban született Henry csaknem az összes általa jegyzett filmben vállalt egy kisebb szerepet, még a Diploma előttben is feltűnt szállodai munkatársként.



"Soha sem akartam túl sokáig benne maradni valamiben" - nyilatkozta még 2002-ben a The New York Timesnak, amikor épp egy Broadway-darabban szerepelt. Hozzátette: "közepesen lusta embernek tartom magam és túlságosan is sok minden érdekel a karrieremen kívül".