Programajánló

Folytatódik a HétFü független színházi sorozat Szegeden

A KV Társulat a tavalyi Thealter fesztiválon különdíjjal jutalmazott produkciójával, Euripidész Médeia című drámájának kortárs feldolgozásával kezdődik a szegedi MASZK Egyesület független színházi sorozata az új évben. 2020.01.05

A darabot január 12-én mutatják be a Szegedi Nemzeti Színház balett-termében. A társulat Czukor Balázs rendezővel kerettörténetbe helyezte a klasszikus drámát: Médeia sorsa egy csoportterápia keretében, szerepjátékokon keresztül bomlik ki. A megoldás lehetőséget ad arra, hogy párhuzamosan két szál fusson; a terápiás csoport tagjai és az általuk játszott darabbeli karakterek sorsa, élete, amely egy adott ponton egymásba olvad. A darab összes figuráját - a klasszikus görög színházi szereposztás fordítottjaként - nők játsszák.



Január 20-án a Szegedi Nemzeti Színház Kisszínházában mutatják be Urbán András első budapesti rendezését, a magyarsághoz, a nemzethez, a hazához és a nemzeti szimbólumokhoz való viszonnyal foglalkozó Sacra Hungarica című előadást. A Stúdió K Színház darabjában egy független színházi társulat valahol Magyarországon rádöbben arra, hogy eddig téves úton járt, rosszul látta a dolgokat, és nyilvános vezeklésre adja a fejét. A bűn felismerésétől a megtisztulásig hosszú, rögös út vezet, és ez számos bonyodalomra ad okot.



Február első hétfőjén a tatabányai Jászai Mari Színház és a Szkéné Színház közös produkcióját, a Macbethet mutatják be a szegedi Kisszínházban. A darab címszerepéért Nagypál Gábor tavaly elnyerte az év legjobb Shakespeare-alakításért járó Gábor Miklós-díjat. A Macbeth Szikszai Rémusz rendező felfogásában a lélek vívódásáról és nem a hatalom megszerzésének mechanizmusáról szól. A paradoxonok tragédiája ez, egy hatalmas szabadvers az emberi lélekről: ott van bennünk a jó mellett a rossz is, az érték mellett az értéktelen, a nagyvonalú mellett a kicsinyes. Az előadás középpontjában Lady Macbeth és Macbeth szerelme áll: két ember tökéletes belső köre. A Lady szerepében a 2010-től három évadon keresztül Szegeden játszó Danis Lídiát láthatják a nézők.