Programajánló

Neves vendégekkel adja újévi koncertjeit Mága Zoltán Budapesten és Bécsben

hirdetés

Tájékoztatása szerint január 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában immár 12. alkalommal rendezik meg a nagyszabású újévi koncertet. Mága Zoltán mellett olyan neves fellépői lesznek a koncertnek, mint Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekesnő; László Boldizsár operaénekes; Szabadi Vilmos Liszt Ferenc-díjas hegedűművész; Balázs Fecó Kossuth-díjas énekes; Fischl Mónika operett énekes; Wolf Kati és Takács Nikolas énekesek.



A gálakoncertet Szente Vajk rendezi, a teltházas koncert 13 ezer nézője különleges showműsorra számíthat - jegyezte meg Mága Zoltán. Mint mondta, az újévi koncert hagyománya, hogy az első felvonásban a magyaros virtus kap nagyobb teret és Magyarországról, Felvidékről, a Vajdaságból, Erdélyből és Kárpátaljáról érkező, népviseletbe öltözött gyermekkórusok, valamint tánckar is színesítik majd a programot.



A Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekart és a Budapesti Gipsy Virtuózokat a jelenleg Berlinben élő világjáró fiatal karmester, Farkas Róbert vezényli majd. Berlioz Rákóczi indulója mellett elhangzanak például Csajkovszkij, Sarasate, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei is.



Mága Zoltán elmondta, hogy a gálaest második felében meglepetéssel készül a közönségnek: eddig még sosem hallott produkciókat adnak elő. Hozzátette, hogy a közös koccintás sem marad el és minden vendéget megajándékoznak az elmúlt 11 gálakoncert legkedveltebb felvételeiből készült best of CD-vel.



A hegedűművész kiemelte, hogy 2020-ban hagyományteremtő céllal jótékonysági akciót indít, az újévi koncert bevételéből minden évben egy kórházat támogat. Elsőként a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya kap egy nagy értékű speciális ultrahang készüléket, amellyel hatékonyabban lehet vizsgálni a gyermekeket.



Hozzátette, hogy az eddigi hagyományokat folytatva január 1-jén is átadja az újévi koncert Gáladíját a kuratórium döntése alapján két művésznek. A Gáladíjat a magyar zenei kultúra népszerűsítéséért minden évben két ember nyerheti el. Az első díjat 2018-ban a X. Budapesti Újévi Koncert sztárvendége, a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster és Leslie Mandoki kapta. A hungarikumként elismert, a magyar örökség és az európai kulturális örökség részeként tisztelt Herendi Porcelánmanufaktúra termékével és egymillió forinttal járó díját a múlt évben a nemzet színésze és a nemzet művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari-díjas színművésznek, Törőcsik Marinak, valamint a világhírű hegedűművésznek, Shlomo Mintznek adta át Mága Zoltán hegedűművész.



Felidézte, hogy a Budapesti Újévi Koncerten már több mint félezer remekmű hangzott el az elmúlt 11 gálakoncert alatt, amelyet mintegy 150 ezer ember látott élőben a Papp László Budapest Sportarénában.

A bécsi újévi koncert január 5-én lesz a Wiener Konzerthausban, ahol az akusztikus koncerten virtuóz műveket és klasszikus darabokat adnak elő. A bécsi gálaesten Beethoven, Bach, Vivaldi, Csajkovszkij, Strauss, Sarasate, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Liszt Ferenc műveit hallhatja a közönség, de ismert népdalok is elhangzanak különleges feldolgozásban. A hatodik bécsi gálaest sztárvendége három Kossuth-díjas operaénekes, Komlósi Ildikó, Sümegi Eszter és Kováts Kolos lesz. A Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok kíséretében színpadra lép László Boldizsár operaénekes és Nánási Helga színész-énekes, zongoraművész, a karmester ezúttal is Farkas Róbert lesz.