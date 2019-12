Tragédia

Öngyilkos lett Kevin Spacey egyik megvádolója, Ari Behn

Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját -, Kevin Spacey egyik megvádolóját. 2019.12.26 16:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Menedzserének közlése szerint a 47 éves férfi - regények, elbeszélések, színdarabok szerzője - önkezével vetett véget életének.



A királyi ház nagy szeretettel emlékezett meg a hercegnő volt férjéről, aki közleményük szerint "hosszú évekig a királyi család fontos tagja volt", és akiről csupa jó emléket őriznek.



Ari Behn és a hercegnő - V. Harald király és Szonja királyné legidősebb gyermeke - 2002-ben házasodott össze, három lányuk született. 2016-ban bejelentették különválásukat, de közölték, hogy továbbra is együtt gondoskodnak gyermekeikről.



A dániai születésű Behn irodalmi pályafutása 1999-ben kezdődött Trist som faen című kötetével, amely az év irodalmi szenzációja lett Norvégiában, és azóta számos kiadást élt meg. A novellagyűjtemény Rohadt szomorú címmel 2007-ben magyarul is megjelent a Nagyvilágnál.



Behn 2002-ben a hercegnővel közösen jelentetett meg könyvet esküvőjükről Fra hjerte til hjerte (Szívtől szívig) címmel. Utolsóként, 2018-ban megjelent kötetében, az Infernóban a lelki problémáival vívott küzdelméről írt.



A festőként is ismert író egyike volt azon férfiaknak, akik szexuális zaklatással vádolták meg Kevin Spacey amerikai filmsztárt. Behn azt állította, hogy a színész 2007-ben, a Nobel-békedíj átadása alkalmából adott fogadáson próbálta meg fogdosni őt.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!