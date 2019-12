Programajánló

Különleges csabai épületeket mutat be a Munkácsy Mihály Múzeum új évkönyve

Dénes Attila blogger különleges békéscsabai épületekről szóló írásait, régi tervrajzokat és képeslapokat mutatja be a Csabai házak almanachja című könyv, amely a Munkácsy Mihály Múzeum Ami csabai.elnevezésű sorozatában jelent meg. 2019.12.27 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Dénes Attila 2011-ben indította el a csabaihazak.blog oldalt, ahol rendszeres időközönként egy-egy csabai épület történetét mutatta és mutatja be; az ott szereplő történetek először jelennek meg nyomtatásban.



A kötet 312 oldalon közel 130 ismert vagy kevésbé nevezetes békéscsabai épületet mutat be, több mint ötszáz fotóval, tervrajzzal, régi képeslappal illusztrálva. A házakat funkciójuk alapján csoportosították, templomokat, középületeket, iskolákat, vendéglőket, vasúti és ipari épületeket, valamint a lakóépületek különböző típusait ismertetik.



Az almanach a Munkácsy Mihály Múzeum hetedik évkönyve, Szakál Veronika szerkesztette. Szerepel a könyvben például a gyalogsági laktanya, amely 1892-1894-ben épült fel a mai Andrássy úton és a 101-es császári és királyi gyalogezred elhelyezésére szolgált. Leglátványosabb elemének a két legénységi lakóépület számított, melyek Békéscsaba első kétemeletes létesítményei voltak.



A selyemfonodát a Békési út jobb oldalán 1907 tavaszán kezdték építeni, a gyár 1909-ben kezdhette meg működését. A főépület mintegy 150 méter hosszú, tágas, világos emeleti helyiségében volt a munkaterem, ahol az Olaszországból érkezett gépek működtek. Csaknem 130 gépével a csabai selyemfonógyár volt az egyik legnagyobb az országban. A gyár több mint 300 munkást - nagyrészt lányokat - foglalkoztatott, akik itt nagyobb és könnyebb keresethez juthattak, mint máshol - hangzott el a kötet bemutatóján.



A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkársága is támogatta.