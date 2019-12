Gyász

Örök nyugalomra helyezték Karel Gott énekest

Bár már októberben állami tiszteletadással elbúcsúzott Csehország a 80 évesen elhunyt Karel Gott énekestől, földi maradványait csak karácsony előtt néhány nappal helyezték örök nyugalomra Prágában. 2019.12.21 18:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karel Gott özvegye, a 43 éves Ivana szombaton közölte a temetés hírét. A leghíresebb cseh popénekest a Prága Smichov városrészében található Malvazinky temetőben helyezték örök nyugalomra.



Az egykori csehszlovák könnyűzene legnagyobb - nemzetközileg is ismert és elismert - személyisége október 1-jén, 80 éves korában hunyt el akut leukémia következtében. A művész rajongóinak egyik közösségi oldalán látható fényképek szerint Karel Gott sírja a temető egyik csücskében található, a fekete gránitból készült síremléket az énekes képe és aláírása díszíti. A sírhelytől nincs messze az énekes egykori lakóháza, ahol az 1980-as évek óta élt.



Karel Gott-tot Csehországban állami tiszteletadással búcsúztatták el még október közepén. Akkor még hozták nem nyilvánosságra, hol lesz a végső nyughelye.



Karel Gott volt a leghíresebb cseh popénekes, 60 éves pályafutása során szinte mindent énekelt: népdalt, operettet, balladákat, countryt, sanzont és lírai tánczenét. Több mint 50 millió albumot adott el. A statisztikák szerint mintegy 1700 dalát rögzítették, és külföldön is a keresett énekesek közé tartozik. Több filmben is szerepelt, sok filmzenében hallható a hangja, például a Maja, a méhecske című híres német rajzfilmben. Zenekritikusok és statisztikák szerint ez az 1975-ben egy német televíziós rajzfilmsorozathoz készült gyermekdal Karel Gott legnépszerűbb és a nagyvilágban leginkább ismert dala.