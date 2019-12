Gyász

Ez okozta Benkő Dániel halálát

A művész lánya beszélt arról, hogy édesapja teljesen jól volt a végzetes napon, ám egyszer csak mellkasi fájdalmakra panaszkodott.

Szívinfarktust kapott, és már nem tudtak rajta segíteni. Hatalmas csapás ez nekünk, a szeretteinek, és a fájdalmat szeretnénk csak magunk megélni - mondta Benkő Dániel lánya, Dalma a Borsnak.

Arról is beszélt, hogy szeretné, ha 72 évsen elhunyt édesapjáról inkább művészetének emléke maradna meg az emberekben, s ha mindenki csak a jóra emlékezne. Mint mondta, a temetésen is csak a szűk család vesz részt.



A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett lantművész vasárnap este lett rosszul, egy barátja a Blikknek arról beszélt, hogy nyár közepén látta utoljára Benkő Dánielt, és először meg sem ismerte, mert mint egy csiga, olyan lassan vánszorgott, és be volt esve az arca. Hetek alatt éveket öregedett, nagyon rossz bőrben volt.