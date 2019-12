Kult

20 év után visszatérhet a Szomszédok

Az egykori szereplők szívesen folytatnák a sikersorozatot, Ábel Anita azonban már most nemet mondott a rendezőnek. 2019.12.13

Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok. Bujtás János rendező ugyanis a nagy sikerű teleregény folytatására készül. Az egykori szereplők szívesen folytatnák a sikersorozatot, Ábel Anita azonban már most nemet mondott a rendezőnek.



Hiába telt el két évtized az utolsó rész óta, még mindig a legnézettebb sorozatok egyike a Szomszédok. A közelmúltban elhunyt Horváth Ádám rendező egykori munkatársa, Bujtás János, most elhatározta, hogy folytatja a teleregényt.



"A Szomszédok a valaha volt legkedveltebb és legnézettebb sorozat. Magyarországon nemcsak az idősek, hanem a fiatalok is ismerik Pásztor Erzsit, vagyis Janka nénit, vagy Trokán Pétert, pontosabban Jánost, az erdészt. Valóságos branddé vált a sorozat, hisz nem tudunk úgy nézelődni a neten, hogy ne lássunk egy-egy szomszédos viccet vagy reklámot" – mondta a Borsnak Bujtás, aki hajdan technikai rendezőként, rendezőként dolgozott Horváth mellett.



Hozzátette, a főbb szereplők közül szinte mindenki vállalná, hogy részt vesz a folytatásban. Talán az egyetlen kivétel Ábel Anita, akit gyerekszínészként Bujtás hozott be a sorozatba. Ő azt írta a rendezőnek, hogy sok sikert kíván a folytatáshoz, de számára ez a sorozat 1999-ben befejeződött.