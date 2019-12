Programajánló

Amadinda-Presser dupla szilveszter Karácsonnyal és Födővel

Immár tizenkilencedik alkalommal tart közös, és ismét dupla szilveszteri koncertet az Amadinda Ütőegyüttes és Presser Gábor. A Zeneakadémia nagytermében Karácsony János és Födő Sándor lesz a produkció vendége a Mind itt vagyunk! című estnek.

"Harminc éve annak, hogy az Amadinda először eljátszotta Presser Gábor Drum Street Blues című szerzeményét, amely a zenekar felkérésére született. 1989. június 2-án a Zeneakadémián léptünk együtt színpadra az LGT zenészével, ebből nőtt ki a közös szilveszteri fellépéssorozat. Természetesen ez a dal is elhangzik idén" - mondta Rácz Zoltán, az Amadinda vezetője az MTI-nek.



A három évtizeddel ezelőtti koncerten Karácsony János, azaz James is játszott. Az LGT gitárosa később az Amadinda-Presser szilveszterek rendszeres fellépője volt, idén már negyedszer hívták el vendégnek. Az ütőhangszeres Födő Sándor az utóbbi időben Presser Gábor koncertjein számít állandó közreműködőnek.



Rácz Zoltán kitért arra, hogy a szilveszteri hangverseny első, éjfél előtti része hagyományosan az Amadinda repertoárjának legnépszerűbb darabjaiból, átirataiból épül fel.



"A koncert struktúrája régen kialakult. Az első részben klasszikus műveket játszunk. Éjfél után kicsit tisztelgünk a bécsi újévi koncert előtt és egy Strauss-polkával folytatjuk, majd feljön a színpadra Gábor és érkezik a vendég, következnek a lazább, tréfásabb darabok, az LGT-dalok" - tette hozzá.



A második rész idén a Drum Street Blues, illetve azon számok köré épül, amelyeket Presserrel és Karácsonnyal együtt már korábban is játszott az Amadinda. A műsor ezen részét az átiratokat készítő Holló Aurél, a zenekar tagja állítja össze.



Presser Gábor elmondta az MTI-nek: a dalokat mindig úgy akarják az eredetitől eltérő hangzásba öltöztetni, hogy azok ezzel valóban újjá tudjanak születni.



"Igyekszünk a szilveszteri repertoárt folyamatosan frissíteni, a dalokat cserélni. Nagyon jól ismerjük egymást, szavak nélkül dolgozunk együtt. Az biztos, hogy James gitározni fog, de a szemem se rebben, ha a próbán azt hallom, egy számban én fogok vibrafonozni, Rácz Zoltán meg zongorázni" - jegyezte meg a zeneszerző, billentyűs az MTI-nek.



Az idén 35 éves Amadinda Ütőegyüttes (Rácz Zoltán és Holló Aurél mellett a további két tag Váczi Zoltán és Bojtos Károly) májusban a Zeneakadémián két nagy koncerttel ünnepelt, októberben a Müpában a világhírű RIAS Kammerchorral lépett fel, december 14-én pedig Gyöngyösi Levente nekik komponált művét adják elő a Pannon Filharmonikus Zenekarral a pécsi Kodály Központban. Az Amadinda februárban a Nemzeti Filharmonikusokkal lép fel a Zeneakadémián, Karen Kamensek vezényletével. Presser Gábor 2020. május 8-án és 9-én a Budapest Kongresszusi Központban ad önálló nagykoncertet.



Rácz Zoltán kitért arra, hogy a stúdiózást kevésbé szereti, számára a koncertek, az élő zene élményt adó képessége a legfontosabb. "A napokban megjelent egy koncertfelvételünk CD-n, amely a Muzsikással közös két évvel ezelőtti Müpa-estünk hanganyaga".



A nagy érdeklődés miatt idén is dupla Amadinda-Presser koncert lesz, tehát a műsor december 31-én 19 órától, majd 22 óra 45 perctől is hallható.