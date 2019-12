Programajánló

Dido is fellép a VeszprémFesten

A brit popzenei szcéna egyik legsikeresebb előadója, Dido is fellép az idei VeszprémFesten július 15-én, a veszprémi História Kertben felállított nagyszínpadon.

A 17. VeszprémFest fellépői közül a szervezők legelőször Dido nevét hozták nyilvánosságra az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben.



Mint emlékeztetnek, az énekesnő több mint 20 éves pályafutása során még sosem járt önálló műsorral Magyarországon, a veszprémi fellépés lesz tehát az első, ahol a magyar közönség élőben élvezheti egy teljes koncerten Dido érzelmes dalait.



Az énekesnő Florian Cloud de Bounevialle Armstrong néven született 1971-ben. Művésznevét édesanyjától kapta Karthágó mondabeli királynője, Didó után, zenei karrierjét pedig bátyja, a Faithless alapítótag Rollo Armstrong segítségével és támogatásával kezdte el.



Pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el, a brit énekesnők közül ő készítette minden idők legsikeresebb bemutatkozó albumát 2001-ben No Angel címmel, amely a mai napig 21 millió példányban talált gazdára, 35 országban platinalemez lett. A No Angel számos díjat - köztük az MTV EMA-t és Brit Awardsot - is hozott az énekesnőnek.



Következő anyaga 2003 őszén jelent meg Life For Rent címmel, amely az Egyesült Királyság zenetörténetének lejobban fogyó albuma lett. Egészen 2008-ig kellett várni a folytatásra, amikor harmadik stúdió albuma, a Safe Trip Home a boltok polcaira került.



Dido negyedik munkája 2013-ban látott napvilágot Girl Who Got Away címmel, és még ugyanebben az évben Greatest Hits című dupla válogatás lemezét is piacra dobta.



Legfrissebb, Still On My Mind című, 2019-es lemezén ismét együtt dolgozott testvérével, Rollóval. Az album kettejük elektronikus tánczene iránti vonzódását, a hiphop és folkgyökerek iránti szeretetét egyaránt tükrözi.



Dido zenei karrierjét többek között olyan slágerek jellemzik, mint a Here with Me, a Thank You, a White Flag, az If I Rise vagy az Eminemmel közös slágere, a Stan.