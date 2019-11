Programajánló

Advent - December 8-án indul a WAMP karácsonyi vásársorozata a Millenárison

Advent idején három vasárnap, december 8-án, 15-én és 22-én várja a WAMP karácsonyi vásársorozata a budapesti Millenáris parkban az érdeklődőket. 2019.11.30 23:30 MTI

A szervezők közleménye szerint mindhárom alkalommal több mint 200 dizájner munkáiból válogathatnak a látogatók. A bőséges tervezői kínálat mellett gasztronómiai finomságok, workshopok és gyereksarok is várja az érdeklődőket.



A szervezők közleménye szerint december 8-án és 22-én a mintatervezéssel és a pecsétkészítés technikájával ismerkedhetnek meg a látogatók a VISU.visualplayground tervezője vezetésével. Az eseményen mindenki elkészítheti saját személyes pecsétjét és egy egyedi ajándéktárgyat, amit be is csomagolhat. A workshop előzetes regisztrációhoz kötött.



A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum december 15-i programján hazai képzőművészekkel közösen alkothatnak a résztvevők, játékos formában ismerkedhetnek meg a kreativitás, a művészi gondolkodás és az alkotás folyamatával.



A Pagony kiadó szervezte gyereksarokban könyvek, játékok és kifestők szórakoztatják a családokat.



A WAMP nemcsak a hazai tervezőket, hanem a jó ügyért küzdő civil szervezeteket és oktatási projekteket is támogatja, így a rendezvényen többek között a Nem Adom Fel Alapítvány, a WWF Magyarország, valamint az Alternatív Közgazdasági Gimnázium és a Közgazdasági Politechnikum diákcégei is bemutatkoznak.