Programajánló

Kiállítás az országos hímzőpályázatra érkezett alkotásokból Budapesten

hirdetés

A szervezők közleménye szerint a hímzőpályázatra sok színvonalas pályamunka érkezett a Kárpát-medence egész területéről. Ebben az évben 397 alkotást bírált el a zsűri.



A díjazott munkákat január 16-ig láthatja a közönség a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.



A kiállítás pénteki megnyitóján mutatták be a Kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című kötetet. A Hagyományok Háza honlapján olvasható ismertető szerint Péter Mónika-Mária és Péter-Jani Csilla gyűjteménye hiánypótló, mert a kalotaszegi vagdalásos minták összegyűjtése és feldolgozása mindeddig nem történt meg. A két szerző 234 saját gyűjtésű vagdalásos mintát mutat be fényképek és rajzok segítségével. A kiadvány igyekszik átfogó képet nyújtani a kalotaszegi varrottasnak erről a formájáról, több olyan mintát is közöl, amely már feledésbe merült.